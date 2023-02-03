美增4軍事基地 菲人連日示威促美軍離開

菲律賓示威者2日在馬尼拉大都會區阿奎納多營軍事總部前拉布條抗議美國國防部長奧斯丁訪菲，布條寫著「美軍滾出菲律賓」和「美帝下台」等標語。（美聯社）

美國國防部 長奧斯丁到訪菲律賓期間，美菲兩國國防部2日發布聯合聲明，雙方同意擴大2014年簽署的《加強防務合作協議》（EDCA），菲方將會多開放4個基地給美軍使用，令美在菲基地總數增至9個，引發大批菲律賓民眾連日舉行示威，要求美軍離開菲律賓。中國外交部2日表示，國家間的防務安全合作應當有利於地區和平穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。

菲律賓總統馬可仕（左）2日在總統府會晤來訪的美國國防部長奧斯丁。（歐新社）

路透及紐約時報導，根據美菲兩國2014年簽署的EDCA，美軍已被允許在菲律賓的5個軍事基地預先部署裝備、建造飛機跑道、燃料庫以及軍事宿舍等基礎設施，但是並沒有被允許在菲律賓長期駐紮軍隊。

白宮 並未透露新開放的4個軍事基地位置，但據菲律賓國防部消息人士透露，美軍要求進入呂宋島北部的軍事基地和巴拉望島上的軍事基地，呂宋島北部是菲律賓距離台灣最近的地方，而巴拉望島則是直接面對南海島礁的第一線。

美方在聲明中稱，此次新增的基地地點和擴大的准入權限，將「允許更快速地支持菲律賓的人道主義和氣候造成的相關災難，並應對其他共同的挑戰」。分析指，這很可能是暗指在該地區抗衡中國。此外，美國也將撥款8200萬美元，投資現有5個已向美軍開放軍事基地基建。

BBC稱，菲國的加盟，也讓美國在東亞防堵中國的連線，北起韓日，南至澳紐，原本懸缺的東南亞 部分，補上太平洋島鏈上的缺口。華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞項目主任博林表示，沒有菲律賓的准入，「在南海的應急（行動）就無從談起，美國不是在尋求永久性基地」。

菲律賓曾是美國殖民地，美國在菲律賓曾擁有多處軍事基地和大量駐軍。1992年，美國關閉在菲最後一處軍事基地──蘇比克灣基地，這也是美軍在亞洲最大的海外軍事設施。在美軍撤離30年後，去年5月，菲律賓開始允許美軍使用蘇比克灣。菲總統馬仕可今年1月表示，美菲之間的軍事關係將加強，但排除重啟美軍在蘇比克灣和克拉克場的前軍事基地的可能性，並稱此舉「違憲」。