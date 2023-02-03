美增4軍事基地 菲人連日示威促美軍離開
美國國防部長奧斯丁到訪菲律賓期間，美菲兩國國防部2日發布聯合聲明，雙方同意擴大2014年簽署的《加強防務合作協議》（EDCA），菲方將會多開放4個基地給美軍使用，令美在菲基地總數增至9個，引發大批菲律賓民眾連日舉行示威，要求美軍離開菲律賓。中國外交部2日表示，國家間的防務安全合作應當有利於地區和平穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。
路透及紐約時報導，根據美菲兩國2014年簽署的EDCA，美軍已被允許在菲律賓的5個軍事基地預先部署裝備、建造飛機跑道、燃料庫以及軍事宿舍等基礎設施，但是並沒有被允許在菲律賓長期駐紮軍隊。
白宮並未透露新開放的4個軍事基地位置，但據菲律賓國防部消息人士透露，美軍要求進入呂宋島北部的軍事基地和巴拉望島上的軍事基地，呂宋島北部是菲律賓距離台灣最近的地方，而巴拉望島則是直接面對南海島礁的第一線。
美方在聲明中稱，此次新增的基地地點和擴大的准入權限，將「允許更快速地支持菲律賓的人道主義和氣候造成的相關災難，並應對其他共同的挑戰」。分析指，這很可能是暗指在該地區抗衡中國。此外，美國也將撥款8200萬美元，投資現有5個已向美軍開放軍事基地基建。
BBC稱，菲國的加盟，也讓美國在東亞防堵中國的連線，北起韓日，南至澳紐，原本懸缺的東南亞部分，補上太平洋島鏈上的缺口。華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）東南亞項目主任博林表示，沒有菲律賓的准入，「在南海的應急（行動）就無從談起，美國不是在尋求永久性基地」。
菲律賓曾是美國殖民地，美國在菲律賓曾擁有多處軍事基地和大量駐軍。1992年，美國關閉在菲最後一處軍事基地──蘇比克灣基地，這也是美軍在亞洲最大的海外軍事設施。在美軍撤離30年後，去年5月，菲律賓開始允許美軍使用蘇比克灣。菲總統馬仕可今年1月表示，美菲之間的軍事關係將加強，但排除重啟美軍在蘇比克灣和克拉克場的前軍事基地的可能性，並稱此舉「違憲」。
分析指，如果菲方參與攪和中美兩大國之間的紛爭勢必會殃及池魚。菲律賓左翼政治團體「新愛國聯盟」祕書長雷耶斯反對EDCA擴大，並要求菲國參議院審查該協議，「允許美國使用菲律賓的軍事設施會將我們拖入衝突，這與我們的國家利益不一致。」
上一則
日銀總裁人選中曾宏接APEC職務 雨宮正佳成大熱門
下一則
FB留言