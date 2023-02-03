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美韓軍演升級 朝嗆以核還核 韓稱自作自受

編譯羅方妤／綜合2日電
美韓1日進行空中聯合軍演，美軍派B-1B戰略轟炸機（右上）和F-22匿蹤戰機，南韓空軍派F-35A戰機（下）參加。（Getty Images）
美韓1日進行空中聯合軍演，美軍派B-1B戰略轟炸機（右上）和F-22匿蹤戰機，南韓空軍派F-35A戰機（下）參加。（Getty Images）

美國與南韓空軍1日舉行今年首次空中聯合軍演，提升美韓空軍聯合作戰能力。美國國防部長奧斯丁1月31日在南韓與防長李鍾燮會談。北韓外務省2日表示，將「以核還核、以正面對抗回擊正面對抗」，超強硬應對美國一切軍事圖謀。南韓回應，加劇韓半島緊張局勢的正是北韓自己。

美韓兩國在朝鮮半島西部海域上空舉行軍演，南韓派出F–35A戰機，美國則派出B–1B戰略轟炸機，及F–22和F–35B戰機參加。南韓國防部表示，這次聯合軍演體現美方強烈應對北韓核威脅，提供韓方強力可靠的延伸威懾意志和能力。

北韓官媒朝中社2日刊登外務省發言人談及奧斯丁在美韓防長會談提出「調遣更多戰略武器」，指出外務省稱將根據「以核還核、以正面對抗回擊正面對抗」，超強硬應對美國一切軍事圖謀。

韓聯社報導，北韓外務省發言人談話還提及，只要美國繼續推行敵視政策和對抗路線，朝方就沒有興趣與之接觸和對話。

南韓政府針對北韓提及將超強硬回擊表示，拒絕美韓對話提議，以核武挑釁和威脅加劇朝鮮半島緊張局勢的正是北韓自己。南韓外交部官員表示，美韓始終堅持敦促北韓停止威脅和挑釁，盡快重返對話。

北韓 南韓 國防部

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