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埃及木乃伊防腐劑 驚見亞洲這3種材料

編譯中心／綜合2日電
埃及開羅以南的撒卡拉墓地考古現場。（圖取自德國圖賓根大學網頁）
埃及開羅以南的撒卡拉墓地考古現場。（圖取自德國圖賓根大學網頁）

一項1日發表的研究顯示，在一處木乃伊製作場址發現的數十個大口杯和碗等容器，有助於揭開古埃及人如何進行遺體防腐，其中還運用到遠從東南亞傳入的「意想不到」材料。

中央社引述法新社報導，可追溯到公元前664年到525年之間的這批與眾不同陶器，於2016年在開羅以南的撒卡拉墓地（Saqqara Necropolis）一處13公尺深井底部被發現。

研究人員在這批器皿內部檢測到來自亞洲的樹脂、黎巴嫩的雪松油和死海（Dead Sea）的瀝青，顯示全球貿易幫助防腐師取得世界各地最好的防腐材料。

德國圖賓根大學（University of Tuebingen）和慕尼黑大學（Munich University）研究人員與設於開羅的國家研究中心（National Research Centre）合作，在分析撒卡拉墓地木乃伊製作場址31件陶製容器上的殘留物後，解開了若干謎團。

這些容器上還標示著「用來清洗」、「讓味道好聞」等指引字眼。屍體的頭部需要用到最多的3種不同混合物進行防腐處理，例如其中一種混合物就標示著「放在頭部」。

圖賓根大學埃及學家貝克（Susanne Beck）在聲明中說道：「自從古埃及文字被破譯後，我們就知道許多防腐材料的名稱。至於個別名稱分別代表什麼物質，截至目前我們只能用猜的。」

辨認這些容器裡的殘留物也讓研究人員發現，長期以來被譯為「沒藥」或「乳香」的古埃及詞彙antiu，實際上可能是多種不同材料的混合物。

東南亞 檢測 德國

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