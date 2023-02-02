英10年最大罷工 50萬人怒喊加薪 經濟損失估2.4億

英國超過50萬名教師、公務員、火車司機等1日大罷工，要求加薪。（Getty Images）

英國 多個工會今天舉行全國大罷工 ，總計有多達50萬人參與，包括教師、公務員、列車司機、邊防人員及大學講師，是當地自2011年以來最大規模工潮。媒體形容，當天英國各地大量學校停課、鐵路徹底癱瘓、大量員工被迫在家工作，癱瘓狀態「如同小型封城」，估計造成2億英鎊（約2.46億美元）經濟損失。

這次有數十年來人數最多的教師參與罷工，包括英國教育界最大工會「全國教育工會」（NEU）的英格蘭和威爾斯教師，估有15萬名人罷工；NEU聯合秘書長估計，當地85%公立學校、相當於約2.3萬間學校被迫臨時關閉，估計多達700萬學生停課。

NEU還將在3月15日和16日大罷工，倫敦等個別地區在2月、3月選擇4天再發動罷工。NEU要求參與罷工的教師不要明確表達何時恢復上課，令許多家長飽受困擾。有保守黨國會議員批評工會領袖此舉傷害勞工階層，原因許多人為照顧孩子，被迫放無薪假。

多達50萬英國教師、大學教職員工和火車司機等職業，由於長期的薪酬糾紛，2月1日在英國倫敦市中心抗議舉行罷工。（新華社）

運輸方面，約1.25萬名鐵路司機罷工，倫敦的維多利亞、坎農街、馬里波恩和倫敦橋等主要火車站完全關閉，十多條主要鐵路路線停止所有服務，大批人無法乘搭火車上班，連接主要機場 與倫敦市中心的蓋特威克快線和希思羅快線也停運。代表多間鐵路公司員工的Aslef工會助理秘書長韋勒表示，資方與火車司機的談判出現「倒退」，「我們現在的情況比6個月前更差。」

來自逾120個政府部門、約10萬名公務員今天也舉行罷工，令情況雪上加霜，政府機構、機場、博物館、就業中心和邊境管制部門的服務大受影響。英國勞工聯合會秘書長諾瓦克表示，政府提出的加薪幅度僅2%至5%，根本無法追上高達10%的通膨率。

2月1日在英國倫敦舉行的罷工教師、全國教育聯盟成員與抗議者一起前往威斯敏斯特遊行，反對政府提出的罷工法案。（歐新社）

這次大罷工為首相蘇納克政府帶來巨大壓力，然而暫時沒有跡象表明政府會採取行動，解決與工會在薪酬問題上的僵局，政府已調派600名軍人到機場協助查驗護照。

據民調機構Ipsos日前公布的民調顯示，超過一半民眾認為蘇納克政府與工會談判、以避免公共部門罷工方面做得非常糟糕；只有17%受訪者認為政府處理得當；近三分之一的人表示，若由在野工黨執政，將會更好地處理這種情況。

今天除了多個行業人員參與罷工，也有反對政府立法限制個別行業罷工的集會。下周還將有護士、救護車人員等醫護人員罷工。