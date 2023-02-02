我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美1月發生52起大規模槍擊案、87死 9年來最高紀錄

鐵鏈女到胡鑫宇：中國無追究真相機制 官方說法誰信

英10年最大罷工 50萬人怒喊加薪 經濟損失估2.4億

編譯中心／綜合1日電
英國超過50萬名教師、公務員、火車司機等1日大罷工，要求加薪。（Getty Images）
英國超過50萬名教師、公務員、火車司機等1日大罷工，要求加薪。（Getty Images）

英國多個工會今天舉行全國大罷工，總計有多達50萬人參與，包括教師、公務員、列車司機、邊防人員及大學講師，是當地自2011年以來最大規模工潮。媒體形容，當天英國各地大量學校停課、鐵路徹底癱瘓、大量員工被迫在家工作，癱瘓狀態「如同小型封城」，估計造成2億英鎊（約2.46億美元）經濟損失。

這次有數十年來人數最多的教師參與罷工，包括英國教育界最大工會「全國教育工會」（NEU）的英格蘭和威爾斯教師，估有15萬名人罷工；NEU聯合秘書長估計，當地85%公立學校、相當於約2.3萬間學校被迫臨時關閉，估計多達700萬學生停課。

NEU還將在3月15日和16日大罷工，倫敦等個別地區在2月、3月選擇4天再發動罷工。NEU要求參與罷工的教師不要明確表達何時恢復上課，令許多家長飽受困擾。有保守黨國會議員批評工會領袖此舉傷害勞工階層，原因許多人為照顧孩子，被迫放無薪假。

多達50萬英國教師、大學教職員工和火車司機等職業，由於長期的薪酬糾紛，2月1日在...
多達50萬英國教師、大學教職員工和火車司機等職業，由於長期的薪酬糾紛，2月1日在英國倫敦市中心抗議舉行罷工。（新華社）

運輸方面，約1.25萬名鐵路司機罷工，倫敦的維多利亞、坎農街、馬里波恩和倫敦橋等主要火車站完全關閉，十多條主要鐵路路線停止所有服務，大批人無法乘搭火車上班，連接主要機場與倫敦市中心的蓋特威克快線和希思羅快線也停運。代表多間鐵路公司員工的Aslef工會助理秘書長韋勒表示，資方與火車司機的談判出現「倒退」，「我們現在的情況比6個月前更差。」

來自逾120個政府部門、約10萬名公務員今天也舉行罷工，令情況雪上加霜，政府機構、機場、博物館、就業中心和邊境管制部門的服務大受影響。英國勞工聯合會秘書長諾瓦克表示，政府提出的加薪幅度僅2%至5%，根本無法追上高達10%的通膨率。

2月1日在英國倫敦舉行的罷工教師、全國教育聯盟成員與抗議者一起前往威斯敏斯特遊行...
2月1日在英國倫敦舉行的罷工教師、全國教育聯盟成員與抗議者一起前往威斯敏斯特遊行，反對政府提出的罷工法案。（歐新社）

這次大罷工為首相蘇納克政府帶來巨大壓力，然而暫時沒有跡象表明政府會採取行動，解決與工會在薪酬問題上的僵局，政府已調派600名軍人到機場協助查驗護照。

據民調機構Ipsos日前公布的民調顯示，超過一半民眾認為蘇納克政府與工會談判、以避免公共部門罷工方面做得非常糟糕；只有17%受訪者認為政府處理得當；近三分之一的人表示，若由在野工黨執政，將會更好地處理這種情況。

今天除了多個行業人員參與罷工，也有反對政府立法限制個別行業罷工的集會。下周還將有護士、救護車人員等醫護人員罷工。

罷工 英國 機場

上一則

美俄關係急凍至冰點 互控未遵守武器裁減條約

下一則

美將追加20億軍援 首度給烏克蘭長程飛彈 可達克里米亞

延伸閱讀

英BNO簽證吸納逾14萬港人 調查稱3成港人未適應英生活

英BNO簽證吸納逾14萬港人 調查稱3成港人未適應英生活
法國第2次反年金改革大罷工 波及供電、交通 民眾仍挺

法國第2次反年金改革大罷工 波及供電、交通 民眾仍挺
必讀轉職教戰手冊 掌握「這五招」更容易成功加薪

必讀轉職教戰手冊 掌握「這五招」更容易成功加薪
UIC教授罷工 2萬多學生無學可上 華生無奈

UIC教授罷工 2萬多學生無學可上 華生無奈

熱門新聞

印度塔新航空發生義大利籍女子在機上脫衣鬧事。（路透）

「堅持要換位到商務艙」義女子脫衣半裸大鬧印度航班

2023-01-31 03:20
查理(左)與卡蜜拉今年還有加冕大典這件重要的事待辦。(路透資料照)

該不該邀哈利、梅根去查理加冕禮？英民眾反應好意外

2023-01-29 15:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07
南韓空軍主力戰機KF-16。（美聯社）

這下尷尬了 防長奧斯丁訪南韓 KF-16戰機誤射誘彈「送行」

2023-02-01 08:51
凱特在最新民調中成為美國人最喜愛的英皇室成員。（美聯社）

抱怨愈多愈有反效果？哈利、梅根美國人氣不及凱特

2023-01-31 08:54
一輛載有60名乘客的巴士在祕魯國西北部皮烏拉省（Piura province）墜入懸崖，這起意外事件造成至少24人身亡。美聯社

至少24死 祕魯60人大巴「魔鬼彎」墜崖 數人被拋出車外

2023-01-28 16:22

超人氣

更多 >
好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到

好市多7大暢銷商品 有些可能讓你想不到
免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券

免費東西要付錢…疫情補助將停 1500萬人恐失白卡糧食券
全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？

全世界最聰明的腦袋 起床都喝什麼來補充能量？
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%

1月瓦斯帳單暴增　南加瓦斯公司2月將會減少68%