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印度首富阿達尼身家縮水400億 亞洲最有錢換人當

編譯中心／綜合1日電
圖為印度富豪阿達尼。（路透）
圖為印度富豪阿達尼。（路透）

印度首富阿達尼（Gautam Adani）旗下旗艦公司被控大型會計詐欺，今天股價再度崩跌，導致阿達尼身家失血逾400億美元，跌出富比世（Forbes）全球前十大富豪榜外。

中央社引述法新社報導，阿達尼企業（Adani Enterprises）在孟買股市收盤前幾分鐘狂瀉30%，連續第5天重挫。彭博報導，阿達尼集團旗下上市公司上周以來市值已經蒸發約920億美元。

根據富比世即時富豪榜，阿達尼個人身家失血超過400億美元，財富淨值來到768億美元，低於排名第9的印度信實工業公司（Reliance Industries Ltd）董事長安巴尼（Mukesh Ambani）的836億美元，在全球富豪排行榜中跌到第15名，意味著阿達尼不再是亞洲首富。

阿達尼道達爾天然氣公司（Adani Total Gas）今天在孟買股巿再度大跌10%，開盤沒多久，即被迫暫停交易。法國道達爾能源集團（TotalEnergies）持有該公司37.4%股權。

阿達尼企業昨天股票增資雖出現超額認購，今天股價仍重挫。小型投資人散戶大多避開認購。

彭博引述匿名消息人士，印度大亨金德爾（Sajjan Jindal）和米塔（Sunil Mittal）等大型買家反而支持阿達尼企業的增資股發行。

在美國作空機構興登堡研究（Hindenburg Research）上周發布調查報告，指控阿達尼集團「過去數十年裡肆無忌憚地進行股價操縱和會計詐欺」，導致其股價暴跌以前，阿達尼在全球富豪榜中排名第3。

股價 印度 富比世

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