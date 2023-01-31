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巴基斯坦清真寺爆炸 至少61死157傷 聯合國譴責

編譯中心／綜合30日電
巴基斯坦西北部白夏瓦市警察總部內的一座清真寺30日遭遇自殺炸彈客攻擊，造成至少61人死亡、150人受傷。（路透）
巴基斯坦西北部白夏瓦市警察總部內的一座清真寺30日遭遇自殺炸彈客攻擊，造成至少61人死亡、150人受傷。（路透）

巴基斯坦西北部白夏瓦市（Peshawar）警察總部內的一座清真寺30日遭遇自殺炸彈客攻擊，爆炸造成至少61人喪命、157人受傷，而死者中包括27名警察。

綜合外媒報導，這起自殺炸彈爆炸案的事發地點鄰近警局、情報局與反恐單位等政府局處，戒備十分森嚴，但警方表示，自殺炸彈客似乎繞過安保人員，進入該區域。

白夏瓦市警局局長可汗（Ijaz Khan）表示，當時清真寺大廳內擠滿400多名穆斯林，當大家排隊祈禱時，炸彈客引爆他身上的炸彈。

可汗指出，警方已發現爆裂物的痕跡，當炸彈客繞過檢查點與安保人員時，顯然是有安全漏洞。警方目前正在調查炸彈客是怎麼突破安保人員警戒線，及查明是否有內部協助者。

巴基斯坦白夏瓦市一處清真寺30日發生爆炸案，急救人員協助運送傷患。（美聯社）
巴基斯坦白夏瓦市一處清真寺30日發生爆炸案，急救人員協助運送傷患。（美聯社）

這起事件讓巴基斯坦處於高度警戒狀態。聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發聲嚴厲譴責，稱這起攻擊令人深惡痛絕。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也針對這起攻擊案表達哀悼之意，他形容為「極其可怕的攻擊」。

白夏瓦市清真寺攻擊案發生於30日下午禮拜期間，白夏瓦市警察局長伊加茲汗指出：「許多警員被壓在瓦礫堆下。」

隨著當局進行救援行動，時間到了晚上，至少還有4人依然受困。

路透報導，相關官員表示，自殺炸彈客是在數百名信眾排隊要禮拜時引爆炸彈。

激進組織「巴基斯坦塔利班運動」（Pakistani Taliban）指揮官莫曼（Sarbakaf Mohmand）稍早已經在推特宣稱犯案。美聯社無法立即聯繫上該組織發言人要求評論。

中央社引述法新社報導，當局正在案發現場進行救援任務，受到攻擊的清真寺有一整面牆及部分屋頂都被炸毀。

巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）透過聲明指出：「恐怖分子希望透過攻擊那些履行保衛巴基斯坦職責的人員來製造恐懼。」聲明還說：「那些跟巴基斯坦作對的人會從地表上消失。」

白夏瓦市是開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）省會，而巴基斯坦塔利班運動在該省勢力龐大，白夏瓦市曾多次遭到激進分子攻擊。

救難人員在爆炸現場搜尋生還者。（路透）
救難人員在爆炸現場搜尋生還者。（路透）

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