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平壤核威脅升溫 南韓近8成挺開發核武

編譯陳韋廷／綜合30日電
北韓核威脅日益加劇，令大多數南韓民眾認為有必要自主開發核武。（美聯社）
北韓核威脅日益加劇，令大多數南韓民眾認為有必要自主開發核武。（美聯社）

根據30日公布的最新民調，76.6%的南韓民眾認為有必要自主開發核武，77.6%認為北韓不可能棄核，78.6%認為北韓有可能進行第七次核試驗。

這項由南韓崔鐘賢學術院委託蓋洛普針對1000位成年人進行的調查顯示，近八成南韓民眾認為必須自主開發核武器，以應對北韓日益加劇的核威脅並遏制平壤的挑釁。該調查於去年11月28日至12月16日進行。

此次調查與之前相比，支持自主開發核武器的南韓民眾有所增加。調查團隊分析指出，北韓近年為核武立法，核武發展水準日益成熟，搭載核彈頭的短程飛彈可打擊南韓全境，令南韓民眾憂心忡忡。

此次調查還顯示，72.4%受訪者看好南韓自主開發核武的能力。51.3%受訪者認為，若朝鮮半島發生緊急情況，美國將會展現出保護南韓的延伸威懾能力。

華府曾承諾將利用全方位軍事能力，包括核武、常規武器、飛彈防禦及其他先進的非核武力量，為首爾提供延伸威懾力量。

此外，據傳北韓因不明呼吸道疾病病例增加，當局上周下令首都平壤封城5天，俄羅斯駐平壤大使館30日表示，封城令已經解除。

美聯社報導，北韓領導人金正恩去年8月才宣布「抗疫成功」，這次並未正式承認平壤封城，或是疫情捲土重來。然而俄國大使館的臉書專頁貼文，讓外界得以罕見一窺這個神祕國家的防疫手段。

俄國大使館30日在臉書張貼北韓外交部給外國使節的通知，公告北韓當局自1月25日起實施的「特殊防疫時期」即日起解除。

俄國大使館發文前不久，專門觀察北韓動向的「北韓新聞」（NK News）引述北韓政府公告報導，北韓因呼吸道疾病病例增加，當局下令平壤即起封城5天。

北韓 南韓 平壤

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