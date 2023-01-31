韓室內口罩令取消 秋天有望生活復常

南韓30日起解除室內口罩令，離完全恢復正常生活又近一步。(路透)

南韓 30日起取消室內口罩 令，僅剩特定場所必須配戴，距離完全恢復正常生活又近一步。南韓新冠疫情 特別應對團長、國家傳染病危機應對委員會委員長鄭錡碩30日說，大概今年5月可完全解除口罩令，日常生活有望在秋天完全恢復正常。

鄭錡碩表示，所有相關討論均將以委員會為中心充分進行，並參考最新疫情指標。除特定場所外，民眾可自主決定是否戴口罩。儘管政府不強制，老人等高風險人群，以及處在密閉、密集、密集接觸場所時，應積極配戴口罩。

鄭锜碩指出，新冠仍屬危險疾病，60歲以上長者死亡率為千分之一，80歲以上死亡率達百分之一，遠比流感危險。目前約有40%高風險人群沒有新冠抗體，這些人應積極接種次世代新冠疫苗，並盡量在所有場所內戴口罩。

針對新冠治療從國家預算支援轉換為一般疾病治療體系一事，鄭錡碩則認為，必須把國家指定的補助項目編入醫療保險體系，今年10月、11月左右實現轉換是相對理想的時間點，屆時日常生活將徹底恢復正常。

根據目前南韓防疫規定，民眾在高感染風險場所與搭乘大眾交通工具、出入醫療機構時仍需配戴口罩，染疫後仍要居家隔離7天。