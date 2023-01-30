我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

警察城抗議延燒 喬州州長坎普宣布進入緊急狀態

拜登政府傳考慮全面掐斷美國企業對華為供貨

法澳2+2聯合聲明 反中威脅挺台論述升級

中央社／巴黎30日專電
法國外交部長柯隆納（右2）、國防部長勒克努（右）及澳洲外交部長黃英賢（左2）、國防部長馬勒斯（左）30日在巴黎會談。（取材自twitter.com/MinColonna）
法國外交部長柯隆納（右2）、國防部長勒克努（右）及澳洲外交部長黃英賢（左2）、國防部長馬勒斯（左）30日在巴黎會談。（取材自twitter.com/MinColonna）

法國與澳洲外交部長和國防部長今天在巴黎會談，公布第二份2+2聯合聲明，強烈反對中國武力威嚇、破壞穩定，重申不僅支持台灣參與國際，更將深化與台關係，相較於首份聲明，挺台論述明顯升級。

法國和澳洲外交關係持續修復，兩國外長、防長今天在「2+2部會磋商」（Ministerial Consultations）架構下在巴黎會晤，隨後公布繼2021年8月30日後的第二份法澳2+2聯合聲明。

法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）、國防部長勒克努（Sebastien Lecornu）及澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、國防部長馬勒斯（Richard Marles）在30日的聯合聲明中表示雙方將致力合作，共同支持台灣參與國際、深化與台關係，並重申台灣海峽和平穩定的重要性。

根據法國外交部官網公布的聲明內容，可謂「台灣專條」的第24條寫道：「法澳外交暨國防2部部長共同強調台灣海峽和平與穩定的重要性，呼籲透過對話和平解決兩岸問題，而非威脅、武力或強制手段。」

「部長重申反對單方面改變現狀的立場，承諾在符合國際組織章程規範之條件下，雙方共同努力支持台灣有意義參與國際組織，另重申將持續深化與台灣經濟、科技、貿易、技術及文化領域之關係」。

而第23條則指出，法、澳兩國「強烈反對」在南海上威嚇與破壞穩定的行為，包括「爭議項目的軍事化」。「部長強調持續合作以支持各國能於南海行使權利與自由的重要性，符合聯合國海洋法公約（UNCLOS），包含航行與飛越自由」。

法澳4位部長也在此條重申，兩國將在符合國際法的前提下，持續於印太地區輸送與部署軍力。

法澳2021年的首度2+2會議聯合聲明即強調台海和平的重要，並表態挺台參與國際組織，但細看兩者，可發現兩國部長時隔一年多在措辭、論述及語調上的差異。

相較於首次聲明，本次內容對台灣支持力度升級，新增的論述有三：第一，法澳兩國此次特別呼籲兩岸「以對話和平解決問題，而非威脅、武力或強制手段」。

第二，表明反對「單方面改變現狀」；第三，是正面強調將持續與台灣深化經濟、科技、貿易、技術及文化領域的關係，這是2021年版本所沒有的。

另外，第23條表達「強烈反對」在南海採取任何脅迫或破壞穩定之行動，而2021年首度磋商會議聲明使用的則是「嚴正關切」，相較之下這份聲明語氣更堅定明確。

30日聲明延續上一份內容，重申對維吾爾族人權侵害的嚴正關切；對香港自治、權利與自由持續被侵蝕的狀況也表示關切。

澳洲 國防部 香港

上一則

深化盧森堡與台關係 駐歐盟代表陳立國看好金融科技

延伸閱讀

平壤核威脅不斷升級 近8成韓人支持自主開發核武

平壤核威脅不斷升級 近8成韓人支持自主開發核武
戰狼變親善 北京新外交轉向

戰狼變親善 北京新外交轉向
習近平致電澳洲總督 盼加強對話、合作

習近平致電澳洲總督 盼加強對話、合作
暌違多年…中國商務部長與澳洲貿易部長將恢復會談

暌違多年…中國商務部長與澳洲貿易部長將恢復會談

熱門新聞

烏克蘭國防部副部長沙波瓦洛夫請辭下台。(美聯社)

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動

2023-01-24 10:09
位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。圖為在杜伊斯堡，一台貨櫃起重機正在堆放貨櫃。歐新社

俄烏戰爭和德中關係生變 杜伊斯堡一帶一路夢想落空

2023-01-24 11:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07
查理(左)與卡蜜拉今年還有加冕大典這件重要的事待辦。(路透資料照)

該不該邀哈利、梅根去查理加冕禮？英民眾反應好意外

2023-01-29 15:08
「末日鐘」更新指針位置，距離午夜僅剩90秒，是歷史上最接近午夜的時刻。（路透）

離毀滅剩90秒 俄烏戰撥快「末日鐘」 史上最接近人類滅亡

2023-01-24 22:18
一輛載有60名乘客的巴士在祕魯國西北部皮烏拉省（Piura province）墜入懸崖，這起意外事件造成至少24人身亡。美聯社

至少24死 祕魯60人大巴「魔鬼彎」墜崖 數人被拋出車外

2023-01-28 16:22

超人氣

更多 >
WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到

WSJ：中國頂尖核武實驗室繞過管制 美晶片淘寶就買得到
薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅

薪水每分錢都得申報 但這6種收入可免稅
懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳

懶得做早餐時 就去主廚也愛光顧的這6家連鎖餐廳
江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨

江西學生胡鑫宇家屬：遺體在儲糧倉庫被找到 幾乎成骸骨
整型成癮？「最美脫北女孩」8年後變這樣 網驚：完全認不出來

整型成癮？「最美脫北女孩」8年後變這樣 網驚：完全認不出來