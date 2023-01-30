巴人恐攻後 以色列准平民更易擁槍 布林肯出訪尋緩和

位於約旦河西岸的東耶路撒冷，上周末發生兩起由巴勒斯坦 人發動的攻擊、多人死亡後，以色列 總理內唐亞胡頒布多項措施，包括取消「恐怖分子」家屬的社保福利，並考慮撤銷他們的以色列身分證，本周還將討論擴大西岸的猶太殖民區（或稱定居點）。

綜合媒體報導，以色列官員29日圍封27日在東耶路撒冷猶太教堂開槍的21歲巴勒斯坦人阿爾卡姆（Khayri Alqam）的住所。以色列國土安全部28日也決定，讓平民更易取得擁槍許可證，以便「擁槍自衛」。以軍同日表示正向西岸增兵。

於此同時，美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）29日展開中東之旅，從埃及展開訪問行程，並於30日、31日到耶路撒冷和巴勒斯坦西岸城市雷馬拉，分別會晤內唐亞胡和巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，尋求緩和緊張形勢，但專家預期成果有限。

布林肯和埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在會談中也可能觸及這些暴力事件，儘管美國總統拜登批評塞西的人權紀錄，但由於埃及傳統上扮演中東地區調解人的角色，塞西仍是美國的重要夥伴。

以軍26日突襲約旦河西岸的哲寧鎮（Jenin）難民營，造成9死，這是多年來最致命的此類行動之一。以色列表示，其目標是伊斯蘭聖戰組織武裝分子。以色列也攻擊了哈瑪斯集團（Hamas）控制的加薩（Gaza Strip）地帶，以回應巴勒斯坦的火箭彈攻擊。