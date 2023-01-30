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南韓最大在野黨魁李在明涉貪 2度遭訊問 批政治辦案

編譯羅方妤／綜合29日電
南韓在野黨共同民主黨黨魁李在明（中），本月稍早因涉貪接受檢方訊問。（美聯社）
南韓在野黨共同民主黨黨魁李在明（中），本月稍早因涉貪接受檢方訊問。（美聯社）

南韓最大在野黨共同民主黨黨魁李在明在本月10日和28日，因涉貪接受檢方訊問，每次皆長達12小時。李在明是首位任內接受檢方訊問的最大在野黨黨魁，他28日結束訊問時說，覺得檢方有政治動機。南韓總統辦公室29日說，對此案沒有評論。

去年3月，李在明代表共同民主黨參選總統，以得票率0.7個百分點的些微差距敗給國民力量黨現任總統尹錫悅。

韓聯社報導，李在明10日接受訊問，是涉嫌2016至2018年城南市長任內，提供多間企業建築許可和土地用途便利，疑似要求企業向其擔任主席的城南足球俱樂部提供170億韓元（約1381.4萬美元）贊助款。李在明就大多提問已提交書面陳述，否認曾介入球隊拉廣告等質疑。

檢方28日對另兩起案件約談李在明。他涉嫌在擔任城南市長任內，作為兩個土地開發專案的最終決策者，向民間開發商透露城南市和城南都市開發公司內部機密，使其獲得鉅額利益。李在明還涉嫌刪除這兩起開發案的超額利潤回收條款，使城南市無法取得追加利潤，造成鉅額損失。

檢方計畫研究供詞後再度傳喚李在明，但他表明可能拒絕再度到案。韓聯社報導，若李在明拒絕到案，檢方將向法院申請拘捕。李在明是現任國會議員，檢方在開議期間逮捕他需要國會同意，目前共同民主黨是國會多數黨，預料將拒絕檢方要求。

南韓中央日報報導，李在明走出檢察廳時說：「尹錫悅總統手下的檢察官，是獨裁政府的檢察官，感覺他們是在玩弄政治而非進行調查。我一直覺得他們為起訴我捏造事實，而非試圖調查真相。他們進行不必要的拖延以進行下次傳喚，一遍一遍詢問同樣問題，出示已出示過的文件。」

民主黨 南韓 檢察官

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