我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國影后春夏挺「白紙運動」 如今接連遭除名、消失

分析：荷蘭難拒美國壓力 聯手降下抗中「矽幕」

布林肯訪問前夕 耶路撒冷「連環恐攻」猶太教堂7死

編譯中心／綜合28日電
以色列26日在約旦河西岸的哲寧鎮突擊行動後，巴勒斯坦人展開連環襲擊。（美聯社）
以色列26日在約旦河西岸的哲寧鎮突擊行動後，巴勒斯坦人展開連環襲擊。（美聯社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定將訪問以色列與約旦河西岸之際，以色列和巴勒斯坦爆發新一輪嚴重衝突，東耶路撒冷一間猶太教堂27日遭槍手襲擊，至少7死10傷。事發數小時後，耶路撒冷舊城區再發生槍擊案，一名13歲巴人男童開槍導致一對父子受傷。

路透報導，以色列26日在約旦河西岸的哲寧鎮（Jenin）展開突擊行動，造成至少9名巴勒斯坦人死亡，是數年來死傷最慘重的以色列突擊行動。一名巴勒斯坦槍手27日在耶路撒冷郊區一座猶太教堂外開槍，造成7死3傷，令各界更加擔憂暴力事件加劇。

警方說，槍手是住在東耶路撒冷的一名21歲巴勒斯坦人，在當地時間晚間8時15分左右抵達現場並開槍，他在擊中許多人後試圖駕車逃逸，但警方在追捕中擊斃了他。電視畫面顯示，有數名受害者躺在猶太教堂外，急救人員正在施救。

警方稱這起攻擊是「恐怖事件」，槍手似乎是單獨行動，警方已拘捕嫌犯家人和鄰居等42人。今天這起槍擊案是在猶太教安息日期間的「國際大屠殺紀念日」發生，美國白宮與聯合國秘書長古特瑞斯都予以譴責。

伊斯蘭團體「哈瑪斯」（Hamas）的發言人稱此案「是在回應占領哲寧犯下的罪行，是對占領這個犯罪行動的自然反應」。武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）也讚許槍手發動這場攻擊，但沒有承認犯案。

在約旦河西岸占領區最大城市雷馬拉（Ramallah）與加薩（Gaza），猶太教堂遭攻擊的消息傳出後，民眾自發聚集在街頭鳴槍慶祝；而在耶路撒冷的哈達薩醫院（Hadassah Hospital）外頭，群眾高喊「恐怖分子去死」，有部分攻擊案傷者在這裡接受治療。

經安全當局評估後，以色列總理內唐亞胡敦促民眾不要私自治罪，政府已決定採取因應措施，內閣將開會商議。

這起槍案發生數小時後，28日約10時42分，耶路撒冷舊城區又發生槍擊案，兩名分別47歲和23歲的男子上半身中槍重傷。警方指出，兩名傷者是父子，嫌犯是一名居於東耶路撒冷的13歲巴人男孩，「已被制伏並有受傷」。以軍表示，已加強西岸保安。

猶太 以色列 巴勒斯坦

上一則

前北約最高將領當選捷克總統 主張對中俄強硬

下一則

普亭將發動新攻勢拚奪回主動權 「衝突長達數年」

延伸閱讀

坦克援烏密集磋商 結果皆大歡喜

坦克援烏密集磋商 結果皆大歡喜
布林肯訪問中國 降溫不代表緩和

布林肯訪問中國 降溫不代表緩和
布林肯29日起訪中東 美憂以色列、巴勒斯坦衝突惡化

布林肯29日起訪中東 美憂以色列、巴勒斯坦衝突惡化
利益出發看台灣 布林肯終說實話

利益出發看台灣 布林肯終說實話

熱門新聞

到底應該叫中國年，還是農曆年？亞洲文化圈共有的農曆年稱呼再次引發中國及韓國網友論戰。(美聯社)

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

2023-01-21 11:05
烏克蘭副外長梅爾尼克(Andriy Melnyk)，資料照。（Twitter/@MelnykAndrij）

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

2023-01-21 05:07
烏克蘭國防部副部長沙波瓦洛夫請辭下台。(美聯社)

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動

2023-01-24 10:09
大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發中國網友抗議。圖為南韓景福宮，民眾穿著韓服喜迎新年到來。（美聯社）

大英博物館慶「韓國農曆新年」被中國網友罵到刪帖

2023-01-22 08:03
位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。圖為在杜伊斯堡，一台貨櫃起重機正在堆放貨櫃。歐新社

俄烏戰爭和德中關係生變 杜伊斯堡一帶一路夢想落空

2023-01-24 11:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07

超人氣

更多 >
已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案
張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」

張蘭收到的全家福是這張？中網瘋傳「真相超傻眼」
失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡

失蹤106天 江西高中生胡鑫宇被發現縊吊身亡
獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀

獨家／遭渲染成中國間諜無罪後 藏警昂旺：生活已毀
結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮