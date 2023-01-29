布林肯訪問前夕 耶路撒冷「連環恐攻」猶太教堂7死

以色列26日在約旦河西岸的哲寧鎮突擊行動後，巴勒斯坦人展開連環襲擊。（美聯社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預定將訪問以色列 與約旦河西岸之際，以色列和巴勒斯坦 爆發新一輪嚴重衝突，東耶路撒冷一間猶太 教堂27日遭槍手襲擊，至少7死10傷。事發數小時後，耶路撒冷舊城區再發生槍擊案，一名13歲巴人男童開槍導致一對父子受傷。

路透報導，以色列26日在約旦河西岸的哲寧鎮（Jenin）展開突擊行動，造成至少9名巴勒斯坦人死亡，是數年來死傷最慘重的以色列突擊行動。一名巴勒斯坦槍手27日在耶路撒冷郊區一座猶太教堂外開槍，造成7死3傷，令各界更加擔憂暴力事件加劇。

警方說，槍手是住在東耶路撒冷的一名21歲巴勒斯坦人，在當地時間晚間8時15分左右抵達現場並開槍，他在擊中許多人後試圖駕車逃逸，但警方在追捕中擊斃了他。電視畫面顯示，有數名受害者躺在猶太教堂外，急救人員正在施救。

警方稱這起攻擊是「恐怖事件」，槍手似乎是單獨行動，警方已拘捕嫌犯家人和鄰居等42人。今天這起槍擊案是在猶太教安息日期間的「國際大屠殺紀念日」發生，美國白宮與聯合國秘書長古特瑞斯都予以譴責。

伊斯蘭團體「哈瑪斯」（Hamas）的發言人稱此案「是在回應占領哲寧犯下的罪行，是對占領這個犯罪行動的自然反應」。武裝團體「伊斯蘭聖戰組織」（Islamic Jihad）也讚許槍手發動這場攻擊，但沒有承認犯案。

在約旦河西岸占領區最大城市雷馬拉（Ramallah）與加薩（Gaza），猶太教堂遭攻擊的消息傳出後，民眾自發聚集在街頭鳴槍慶祝；而在耶路撒冷的哈達薩醫院（Hadassah Hospital）外頭，群眾高喊「恐怖分子去死」，有部分攻擊案傷者在這裡接受治療。

經安全當局評估後，以色列總理內唐亞胡敦促民眾不要私自治罪，政府已決定採取因應措施，內閣將開會商議。

這起槍案發生數小時後，28日約10時42分，耶路撒冷舊城區又發生槍擊案，兩名分別47歲和23歲的男子上半身中槍重傷。警方指出，兩名傷者是父子，嫌犯是一名居於東耶路撒冷的13歲巴人男孩，「已被制伏並有受傷」。以軍表示，已加強西岸保安。