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英國補職缺拚經濟 擬延長國際生打工工時

編譯中心╱綜合27日電
為了填補職缺帶動經濟，英國正研擬延長本國及國際學生合法在學打工時數。(本報資料照片)
為了填補職缺帶動經濟，英國正研擬延長本國及國際學生合法在學打工時數。(本報資料照片)

促進經濟發展，英國政府官員正研擬延長本國及國際留學生合法在學打工時數，可能方案包括將現行的學期內合法打工時數由每周20小時提升至每周30小時，甚至完全取消工時限制。

英國泰晤士報援引官方消息人士說，相關措施可望填補服務業、零售業等產業職缺，維持經濟活絡。目前英國就業市場估計約有130萬個遲遲未獲填補的職缺。

另一方面，國際留學生一向是英國教育產業重要財源，對補貼本國學生、維持各大學院校財務平衡貢獻良多。英國大學聯合會的數據顯示，國際留學生每年為英國經濟帶來至少259億英鎊(約326億美元)的淨收入，占英國教育產業出口收益近70%。

英國政府曾在2019年設定目標：國內高等教育機構的國際學生總數在2030年必須達至少60萬人。根據英國高等教育統計局的資料，這項目標已在2020-2021學年達成，根據本月發布的最新官方統計，目前英國境內有68萬名國際留學生。

不過，如何在管控持續攀升的移民人數與擴大財源、刺激經濟成長之間取得平衡，英國政府尚未取得跨部會共識。官方數據顯示，去年至6月止，自其他國家移入英國的人數總計約110萬人，扣除自英國移出者，淨移入人數仍達50萬4000人，創歷史新高，其中外國學生人數更高達47萬6000人，另有約11萬6000名家眷隨這些學生前來英國。

多年來，中國是英國各大學院校最大的國際留學生來源，去年印度首次取代中國，成為英國獲核發最多學生簽證的國家。

減少移民人數是英國政府整體政策趨勢，而從國際留學生下手顯然是政策「達標」最方便快速的方式。不過，首相府曾表示，將從限制國際留學生家眷的合法居留權、打擊「劣質學歷」等層面著手，以尋求在防堵留學生簽證遭濫用之餘，確保吸引優質人才、善用英國高教「軟實力」。

本身是移民第二代的內政部長布瑞弗曼（Suella Braverman）強力主張減少英國的外來移民人數；增加留學生的合法打工時數顯然與她的立場相左，但也有可能成為她與財政部、教育部等部會協商的籌碼。

英國 留學生 教育部

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