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放射性膠囊自卡車掉落 澳洲急尋籲民眾勿碰

編譯中心／綜合27日電
澳洲一枚裝有放射性物質的微型膠囊據報自卡車掉落遺失，西澳州（Western Australia）展開緊急搜尋行動。（Getty Images）
澳洲一枚裝有放射性物質的微型膠囊據報自卡車掉落遺失，西澳州（Western Australia）展開緊急搜尋行動。（Getty Images）

澳洲一枚裝有放射性物質的微型膠囊據報從一處礦場運至儲存設施時，在途中自卡車掉落遺失，西澳州（Western Australia）28日展開緊急搜尋行動。

中央社引述法新社報導，緊急服務單位表示，這枚寬6公釐、高8公釐的銀膠囊，是用在採礦行動中，自1月中起就下落不明。西澳州衛生廳表示，這枚膠囊含有放射性物質銫-137。膠囊據信是在送到儲存設施時從卡車掉落。衛生官員已警告，如果去碰膠囊，可能會造成輻射灼傷或生病。

消防與緊急服務單位表示，這枚膠囊是在偏遠城鎮紐曼（Newman）與伯斯（Perth）北部市郊之間丟失，兩地距離約1400公里。官員已向大眾發出警告，如果發現膠囊不要用手拿取，並請聯繫緊急服務單位。

英國廣播公司（BBC）報導，西澳州首席衛生官員羅伯森（Andrew Robertson）說：「我們擔憂的是，有人會把膠囊拾起，但不知道拿的是什麼。他們可能會覺得這是好玩的東西，然後把膠囊放在房間、車子或拿給別人。」

消防單位發言人說，他們優先在人口稠密地區搜尋，可能將花上數周時間。發言人又說，負責運送的公司發現膠囊不見了後，有關當局才在25日接獲通知。

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