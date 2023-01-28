放射性膠囊自卡車掉落 澳洲急尋籲民眾勿碰

澳洲一枚裝有放射性物質的微型膠囊據報自卡車掉落遺失，西澳州（Western Australia）展開緊急搜尋行動。（Getty Images）

澳洲 一枚裝有放射性物質的微型膠囊據報從一處礦場運至儲存設施時，在途中自卡車掉落遺失，西澳州（Western Australia）28日展開緊急搜尋行動。

中央社引述法新社報導，緊急服務單位表示，這枚寬6公釐、高8公釐的銀膠囊，是用在採礦行動中，自1月中起就下落不明。西澳州衛生廳表示，這枚膠囊含有放射性物質銫-137。膠囊據信是在送到儲存設施時從卡車掉落。衛生官員已警告，如果去碰膠囊，可能會造成輻射灼傷或生病。

消防與緊急服務單位表示，這枚膠囊是在偏遠城鎮紐曼（Newman）與伯斯（Perth）北部市郊之間丟失，兩地距離約1400公里。官員已向大眾發出警告，如果發現膠囊不要用手拿取，並請聯繫緊急服務單位。

英國 廣播公司（BBC）報導，西澳州首席衛生官員羅伯森（Andrew Robertson）說：「我們擔憂的是，有人會把膠囊拾起，但不知道拿的是什麼。他們可能會覺得這是好玩的東西，然後把膠囊放在房間、車子或拿給別人。」

消防單位發言人說，他們優先在人口稠密地區搜尋，可能將花上數周時間。發言人又說，負責運送的公司發現膠囊不見了後，有關當局才在25日接獲通知。