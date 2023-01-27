我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時報廣場今晚7時恐大規模示威 市府提醒本周末紐約更多反警遊行

股指全面上漲 那指周升4.3%

台灣參加都柏林國際旅展 多元自然人文風光引關注

中央社／倫敦27日專電
都柏林國際旅遊展27至29日舉行，駐愛爾蘭代表處設置台灣主題館。愛爾蘭交通部主管觀光業務的次長級官員錢伯斯（左3）27日為旅展開幕致詞，駐愛代表楊子葆（左2）特別向他介紹台灣，並邀請他訪台。（駐愛爾蘭代表處提供）
都柏林國際旅遊展27至29日舉行，駐愛爾蘭代表處設置台灣主題館。愛爾蘭交通部主管觀光業務的次長級官員錢伯斯（左3）27日為旅展開幕致詞，駐愛代表楊子葆（左2）特別向他介紹台灣，並邀請他訪台。（駐愛爾蘭代表處提供）

睽違兩年、歷經疫情挑戰，愛爾蘭都柏林國際旅遊展今天強勢回歸，開展首日即湧入超過萬名參觀人次。台灣駐愛爾蘭代表處設置台灣主題館，駐愛代表楊子葆也邀請出席旅展的愛爾蘭高階官員訪台。

都柏林國際旅遊展（Dublin Holiday World Show）27至29日在愛爾蘭首都都柏林（Dublin）規模最大展館RDS舉行。台灣主題館除了展示台灣的多元生態觀光資源與文化內涵，也提供來賓品嚐噶瑪蘭威士忌、鳳梨酥、紅豆麻糬、酥炸青碗豆等特色飲品與小點，並藉此推廣台灣精緻農產。

主題館現場另舉辦QR Code線上問答遊戲、虛擬實境（VR）自然生態APP體驗、書法教學等活動，以活潑的方式帶領來賓認識台灣。別具特色的主題館吸引愛爾蘭國家廣播電視台（RTE）主動採訪。

駐愛爾蘭代表處指出，為凸顯台灣使用正體中文，特別邀請都柏林中文學校「愛爾蘭台灣華語文學習中心」校長劉淑慧在主題館進行正體中文書法教學，現場更備有具台灣及兔年意象的印章。

駐處表示，隨著國境逐步開放，期待愛爾蘭及世界各國朋友都能親自探索台灣，包括3000公尺以上的高山、綿密的鐵道系統、多元的民族文化、兼容並蓄的飲食特色，以及台灣人的熱情好客。

愛爾蘭交通部主管觀光業務的次長級官員錢伯斯（Jack Chambers）今天為旅展開幕致詞。在開幕式相關活動上，楊子葆特別向錢伯斯介紹台灣豐富的觀光資源，並邀請他訪問台灣。

觀光 書法 疫情

上一則

相助抵抗俄羅斯侵略 波蘭增援烏克蘭60輛戰車

延伸閱讀

曼哈頓華埠持槍連3搶 華人髮廊受害

曼哈頓華埠持槍連3搶 華人髮廊受害
獨家／曼哈頓華埠白男光天化日持槍 華人髮廊遭搶

獨家／曼哈頓華埠白男光天化日持槍 華人髮廊遭搶
愛爾蘭踢踏舞王佛萊利罹「侵襲性癌症」 已動手術治療

愛爾蘭踢踏舞王佛萊利罹「侵襲性癌症」 已動手術治療
獨立書店逆風復興 英國、愛爾蘭店數攀10年新高

獨立書店逆風復興 英國、愛爾蘭店數攀10年新高

熱門新聞

到底應該叫中國年，還是農曆年？亞洲文化圈共有的農曆年稱呼再次引發中國及韓國網友論戰。(美聯社)

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

2023-01-21 11:05
烏克蘭副外長梅爾尼克(Andriy Melnyk)，資料照。（Twitter/@MelnykAndrij）

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

2023-01-21 05:07
烏克蘭國防部副部長沙波瓦洛夫請辭下台。(美聯社)

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動

2023-01-24 10:09
大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發中國網友抗議。圖為南韓景福宮，民眾穿著韓服喜迎新年到來。（美聯社）

大英博物館慶「韓國農曆新年」被中國網友罵到刪帖

2023-01-22 08:03
位於德國工業心臟地帶的杜伊斯堡一度因中國將當地規畫為一帶一路倡議的歐洲樞紐，而使物流業欣欣向榮，如今受俄烏戰爭以及德、中關係逆轉影響，已流於曇花一現。圖為在杜伊斯堡，一台貨櫃起重機正在堆放貨櫃。歐新社

俄烏戰爭和德中關係生變 杜伊斯堡一帶一路夢想落空

2023-01-24 11:08
烏克蘭軍人23日在東部鹽礦城鎮蘇勒答爾。路透

烏克蘭首度證實 烏東鹽礦重鎮蘇勒答爾宣告淪陷

2023-01-25 11:07

超人氣

更多 >
全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢

全美720萬青壯年男子不工作 每天花7小時耍廢
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了
罕見回應川普歧視言語攻擊 趙小蘭：足以透露他的淺薄

罕見回應川普歧視言語攻擊 趙小蘭：足以透露他的淺薄
專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍

專家：兇嫌槍上裝土製消音器 讓蔡班達可徒手奪槍
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚