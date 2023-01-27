台灣參加都柏林國際旅展 多元自然人文風光引關注

都柏林國際旅遊展27至29日舉行，駐愛爾蘭代表處設置台灣主題館。愛爾蘭交通部主管觀光業務的次長級官員錢伯斯（左3）27日為旅展開幕致詞，駐愛代表楊子葆（左2）特別向他介紹台灣，並邀請他訪台。（駐愛爾蘭代表處提供）

睽違兩年、歷經疫情 挑戰，愛爾蘭都柏林國際旅遊展今天強勢回歸，開展首日即湧入超過萬名參觀人次。台灣駐愛爾蘭代表處設置台灣主題館，駐愛代表楊子葆也邀請出席旅展的愛爾蘭高階官員訪台。

都柏林國際旅遊展（Dublin Holiday World Show）27至29日在愛爾蘭首都都柏林（Dublin）規模最大展館RDS舉行。台灣主題館除了展示台灣的多元生態觀光 資源與文化內涵，也提供來賓品嚐噶瑪蘭威士忌、鳳梨酥、紅豆麻糬、酥炸青碗豆等特色飲品與小點，並藉此推廣台灣精緻農產。

主題館現場另舉辦QR Code線上問答遊戲、虛擬實境（VR）自然生態APP體驗、書法 教學等活動，以活潑的方式帶領來賓認識台灣。別具特色的主題館吸引愛爾蘭國家廣播電視台（RTE）主動採訪。

駐愛爾蘭代表處指出，為凸顯台灣使用正體中文，特別邀請都柏林中文學校「愛爾蘭台灣華語文學習中心」校長劉淑慧在主題館進行正體中文書法教學，現場更備有具台灣及兔年意象的印章。

駐處表示，隨著國境逐步開放，期待愛爾蘭及世界各國朋友都能親自探索台灣，包括3000公尺以上的高山、綿密的鐵道系統、多元的民族文化、兼容並蓄的飲食特色，以及台灣人的熱情好客。

愛爾蘭交通部主管觀光業務的次長級官員錢伯斯（Jack Chambers）今天為旅展開幕致詞。在開幕式相關活動上，楊子葆特別向錢伯斯介紹台灣豐富的觀光資源，並邀請他訪問台灣。