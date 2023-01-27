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印度禁BBC莫迪紀錄片 大學生計畫放映…警闖校逮人

編譯中心／綜合26日電
英國廣播公司一齣有關印度總理莫迪的紀錄片，日前在印度科契市海濱大道公開播放，民眾聚集觀看。 （Getty Images）
英國廣播公司一齣有關印度總理莫迪的紀錄片，日前在印度科契市海濱大道公開播放，民眾聚集觀看。 （Getty Images）

英國廣播公司（BBC）早前推出一套關於印度總理莫迪的紀錄片，內容指控莫迪放任國内針對穆斯林的暴力情況。當局隨後下令在印度運作的社群網站封鎖此片的相關連結，推特被發現遵照要求，引發爭議。近日有大學生計畫在校園內播放影片，遭到警員闖入，並扣押準備觀看影片的學生。

BBC紀錄片「印度：莫迪問題」（India: The ModiQuestion），內容聚焦莫迪擔任古茶拉底省省長時，在2002年當地暴動的角色以及地方政府的因應措施。2002年古茶拉底省暴動源起於載有印度教朝聖者的列車失火，59名朝聖者受困車廂而喪生，激進印度教徒指稱火災與當地穆斯林有關，進而引爆兩教信徒間的衝突，超過1000人死亡。

這部紀錄片引述英國政府檔案聲稱，古茶拉底省暴動帶有政治動機，意在「清洗印度教徒聚集區的穆斯林」，並指控莫迪與事件有直接關聯。

由於BBC是英國主要公共媒體機構，而英國曾殖民印度近100年的時間，印度政府批評紀錄片是「意在毀譽的宣傳片」，下令YouTube和推特等社群網站封鎖這部紀錄片的連結，而YouTube和推特均已遵照指示辦理，也引來大量網友批評

目前該紀錄片上集於18日播出，沒在印度正式發布。印度知名的尼赫魯大學（JNU），有學生24日晚計畫在校園內公開播放紀錄片，但遭到校方中斷電力和網路以阻止播放。國立伊斯蘭大學（Jamia Millia Islamia university）學生也準備在25日播放影片，但播放前有數十名身穿防暴裝備的警員進入校園並扣押13名學生；校方指控學生「製造街頭騷動」，放映會也未經批准。

印度 英國 社群網站

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