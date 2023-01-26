曼谷空汙超標21萬人不適就醫 政府籲居家辦公

泰國曼谷空汙嚴重，政府呼籲民眾外出應配戴口罩。（美聯社）

泰國 曼谷26日的空氣品質已達「對所有族群不健康」等級，空汙細懸浮微粒達每立方公尺63.2微克，比世界衛生組織建議的每立方公尺5微克標準高出12倍有餘。曼谷政府呼籲民眾居家辦公，雖然學校目前仍維持正常上課，但外出應配戴口罩 ，並盡量搭乘大眾交通工具。

根據衛報，曼谷26日空氣品質持續惡化。曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）建議欲外出遊玩的民眾事先檢查空汙指數 ，做好萬全準備。查察表示，曼谷交通局與環保局將與工地與卡車運輸業者合作，著手處理空汙問題。若空氣品質持續惡化，有必要時將下令限制交通。查察表示，曼谷政府將持續追蹤空汙狀況，預計空氣品質將在3月獲得改善。

泰國公共衛生部常務次長歐帕（Opas Karnkawinpong）表示，泰國這周因空汙導致身體不適的病患數量高達21萬3千人，是上周9萬6千人的兩倍有餘。歐帕說，大部分患者出現呼吸道問題、皮膚炎與眼睛發言等症狀。歐帕指出，全國醫療中心將持續追蹤空汙引發的病例，而在連續三天以上出現空氣品質不良的地區，將設立急診中心。

每年12月至4月的農業焚燒與森林大火是造成泰國西北部地區空氣汙染的主要原因。曼谷的空汙主要由工廠、建設工程與交通造成，但也會受西北地區焚燒與大火影響。