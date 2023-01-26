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平壤「不明呼吸道病例激增」封城5天 居民囤貨生活用品

編譯中心／綜合25日電
專門報導北韓新聞的「NK News」25日援引政府通知報導，北韓平壤由於「不明呼吸道疾病病例增加」，當局已下令實施為期5天的封鎖。（Getty Images）
專門報導北韓新聞的「NK News」25日援引政府通知報導，北韓平壤由於「不明呼吸道疾病病例增加」，當局已下令實施為期5天的封鎖。（Getty Images）

專門報導北韓新聞的「NK News」25日援引政府通知報導，北韓平壤由於「不明呼吸道疾病病例增加」，當局已下令實施為期5天的封鎖。

報導表示，北韓當局的通知並未提及新冠疫情，但居民仍必須待在家中直到29日結束，每天更要接受多次體溫測量；「NK News」24日也曾報導「平壤居民似乎在囤積生活用品」。目前尚不清楚北韓其他地區是否也實施封鎖。

北韓中通社（KCNA）昨天表示，已對緊鄰南韓邊境的開城強化公共宣傳活動，「以便所有勞工在工作與生活中都能自主遵守防疫規定」。

北韓去年8月宣稱「戰勝新冠病毒」，但從未證實究竟有多少人感染，外界推測這是因為北韓缺乏進行大規模篩檢的資源，反之北韓當局選擇公布「每日發燒患者數量」，但自去年7月29日以來就再也沒有報告過此類病例。

據悉，北韓官媒持續報導抗擊包括流感在內等呼吸系統疾病的措施，但目前尚未出現有關封鎖的報導。

另一方面，據南韓「中央日報」引述多名消息人士報導，有9名被派往俄羅斯工作賺取外匯的北韓勞工去年11到12月間集體逃到南韓，在接受國家情報院（NIS）調查後進入脫北者支援設施「統一院」接受教育。

這9名北韓男性年齡約在20到50多歲，包括兩名20多歲軍人，以及40到50多歲、在俄羅斯工作多年的伐木工人，去年12月從俄羅斯到南韓。

專門研究北韓議題的南韓東亞大學教授姜東完說，他們可能是因害怕被派往烏克蘭前線才脫逃。

美國自由亞洲電台（RFA）去年10月曾引述匿名人士消息報導，受派遣至俄國工作的北韓勞工，因聽聞可能被送到戰火猛烈的烏克蘭東部地區而出現大舉脫逃狀況。這9人可能也是因為可能被派至最前線的頓巴斯進行重建工作，才下定決心脫逃。

北韓與中國邊境近3年因疫情關閉，過去常經由中國前往南韓的脫北路線受限，讓這段期間脫北人數大減，受派至海外工作的北韓勞工成為疫情下的主要脫北族群。

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