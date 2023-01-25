燒可蘭經惹怒穆斯林世界 印尼要召見瑞典大使

瑞典 抗議人士上周末在土耳其駐斯德哥爾摩大使館 附近示威時焚燒可蘭經，印尼 外交部強烈譴責這起事件，並稱行使言論自由的權利必須負責任，預計本周會召見瑞典駐印尼大使。

丹麥極右翼政黨黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）21日獲准在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經抗議，引發穆斯林世界不滿。作為全球穆斯林人口最多的國家，印尼政府強烈譴責這起事件。

印尼外交部24日證實，印尼政府將就這起事件召見瑞典駐印尼大使伯格（Marina Berg），但並未透露詳細日期或更多細節。

早前，印尼外交部透過推特表示，「印尼強烈譴責帕魯丹在斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經的行為」，並指出「印尼認為行使言論自由的權利必須要負責任，以避免破壞對不同宗教的寬容與和諧」。

伊斯蘭學者理事會對外關係與國際合作事務主任蘇達諾托（Sudarnoto Abdul Hakim）在聲明中寫道，「帕魯丹和他的團體故意散播對外國人的仇恨恐懼（xenophobia）、種族主義和伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）」。他並擔憂，若置之不理，極端主義和伊斯蘭恐懼症可能會繼續蔓延，並危及各地的人。

聲明續指，縱使帕魯丹已有多次類似行為，瑞典政府仍未對帕魯丹採取行動，這等於是（瑞典政府）縱容伊斯蘭恐懼症，與聯合國打擊伊斯蘭恐懼症的決心互相矛盾。蘇達諾托要求瑞典駐印尼大使對此公開解釋，並承諾採取行動，以制止任何形式的極端主義。