燒可蘭經惹怒穆斯林世界 印尼要召見瑞典大使
瑞典抗議人士上周末在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近示威時焚燒可蘭經，印尼外交部強烈譴責這起事件，並稱行使言論自由的權利必須負責任，預計本周會召見瑞典駐印尼大使。
丹麥極右翼政黨黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）21日獲准在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經抗議，引發穆斯林世界不滿。作為全球穆斯林人口最多的國家，印尼政府強烈譴責這起事件。
印尼外交部24日證實，印尼政府將就這起事件召見瑞典駐印尼大使伯格（Marina Berg），但並未透露詳細日期或更多細節。
早前，印尼外交部透過推特表示，「印尼強烈譴責帕魯丹在斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經的行為」，並指出「印尼認為行使言論自由的權利必須要負責任，以避免破壞對不同宗教的寬容與和諧」。
伊斯蘭學者理事會對外關係與國際合作事務主任蘇達諾托（Sudarnoto Abdul Hakim）在聲明中寫道，「帕魯丹和他的團體故意散播對外國人的仇恨恐懼（xenophobia）、種族主義和伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）」。他並擔憂，若置之不理，極端主義和伊斯蘭恐懼症可能會繼續蔓延，並危及各地的人。
聲明續指，縱使帕魯丹已有多次類似行為，瑞典政府仍未對帕魯丹採取行動，這等於是（瑞典政府）縱容伊斯蘭恐懼症，與聯合國打擊伊斯蘭恐懼症的決心互相矛盾。蘇達諾托要求瑞典駐印尼大使對此公開解釋，並承諾採取行動，以制止任何形式的極端主義。
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