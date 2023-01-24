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越南慶和省以鮮花和壓歲錢 迎接三年來首批中國遊客

記者林則宏／即時報導
越南慶和省初二迎接三年來首批來自中國的遊客。（取材自越通社）
越南慶和省初二迎接三年來首批來自中國的遊客。（取材自越通社）

中國國門重啟後，不少國家也開始積極爭取中客到訪。據越通社報導，大年初二上午，214名中國遊客搭乘越捷航空公司VJ5317號航班抵達慶和省金蘭國際機場。這是在因新冠肺炎疫情暫停三年來，首個搭載中國遊客前來慶和省旅遊的航班。

報導稱，這批中國遊客下機後，都收到了慶和省領導代表贈送的鮮花和壓歲錢。

慶和省位於越南中南沿海地區，省會為芽莊市，境內還有著名的延慶城遺址。按計劃，從今年1月23日至3月23日，越捷將執行約35個航班，將來自中國安徽、湖南和四川等地的中國遊客送來越南慶和省。

越通社表示，近年來，中國已經成為慶和省最重要的客源市場之一。新冠疫情爆發前，中國遊客在慶和省國際遊客結構中排名第一。據統計，2019年該省接待的中國遊客人數超過250萬人次，占國際遊客到訪量的70%以上。

2022年，慶和省接待遊客人數超過250萬人次，旅遊收入超過13.8兆（5.8億美元）越南盾，比2021年增長近5倍。

慶和省旅遊業提出2023年接待遊客人數約400萬人次，其中國際遊客150萬人次、旅遊收入21兆越南盾等目標。

越南文化體育與旅遊部國家旅遊總局則表示，期待2023年越南旅遊業接待和服務的國際遊客量能達800萬人次，國內遊客量達1.02億人次，旅遊營業總收入達到650兆越南盾。

越南 疫情 2023

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