在南韓逃避隔離的確診中國男子 未受懲處僅被驅逐出境

圖中間這名中國男子為逃避防疫隔離竟然落跑，當時曾引發中韓兩國民眾議論。（歐新社）

據韓聯社24日報導，日前為逃避新冠隔離落跑的中國籍旅客遭南韓 驅逐出境，並限制入境一年。這名中國男子本月3日搭機從中國飛抵南韓仁川國際機場，因入境後的新冠核酸檢測結果呈陽性需進行隔離，卻在等候入住隔離酒店時落跑並前往首爾市區，與妻子一同入住市區一家酒店還外出，直到兩天後才在首爾市區被捕。

南韓媒體當時報導，南韓仁川警察廳表示，這名41歲的中國男子，從仁川機場被安排送往隔離酒店期間落跑。警方透過監視器畫面發現，男子逃跑後曾前往仁川大型超市購物，再搭車到首爾，之後在首爾一家酒店被發現。

這名中國男子被捕後，押送他的四名南韓警員均穿上整套防疫 服。諷刺的是，男子被捕時身上穿的外套，背後還寫著「Made in China 無敵」的字樣。

南韓政府早前表示，這名中國男子恐被處1年以下徒刑或1,000萬韓元（約8097.2美元）以下罰款，同時也會被驅逐出境，並被限制在一定期間內不能再入境南韓。

南韓行政安全部災難安全管理本部長金星鎬本月6日曾表示，將對這名逃避隔離被捕的中國旅客依法嚴肅問責，南韓政府會繼續密切關注疫情 動態，嚴防疫情輸入。

對於這名中國男子何以最終只被驅逐出境而未受到任何懲處，南韓官方稱，該名男子因涉嫌違反傳染病預防及管理相關法律而接受警方調查，後被送檢，但到法院開庭審理還需一個月以上時間。因這名中國男子的情況並不滿足適用逮捕措施的條件，因此出入境外國人廳做出無需另行審判即可採取的「強制驅逐處分」。