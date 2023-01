印度柴電潛艦服役 提升印度洋戰略嚇阻能力

印度 第5艘卡瓦里級(Kalvari-class)柴電動力攻擊潛艦「瓦吉爾號」(Vagir),在印度共和國日即將到來之際正式服役,提升印度在印度洋區域的戰略嚇阻能力。

中央社報導,印度將於26日慶祝共和國日,「瓦吉爾號」服役儀式23日在海軍西區司令部所在的孟買舉行,由印度海軍參謀長庫瑪(R. Hari Kumar)主持,印度國防部 孟買公共關係局在推特上分享了相關照片。

庫瑪致詞時形容瓦吉爾號擁有強大武器系統及先進匿蹤技術,將有效嚇阻任何敵對力量。

瓦吉爾號的艦名承襲於1973年至2001年服役的同名潛艦,意為沙魚(sandfish)。它也是印度短短兩年間第3艘服役的潛艦,而印度海軍希望能在2047年達成完全自主建造的能力。

印度2005年推出「75號計畫」(Project 75)專案,在法國技術協助下,由印度國營馬札岡船塢公司(Mazagon Dock)以法國「鮋魚級」為基礎,建造6艘柴電動力攻擊潛艦。

「75號計畫」的首艦卡瓦里(意為虎鯊)號於2017年12月服役,瓦吉爾號則是第5艦,最後一艘預定明年4月服役,印度海軍有時稱這一系列的潛艦為「鮋魚級」,有時則稱為「卡瓦里級」。

根據印度媒體報導,「卡瓦里級」攻擊潛艦長約220英呎、高40英呎,浮出水面時最快航速11節,潛水時可達20節,在水面最遠航程1萬2000公里、潛水時最遠航程1020公里。

它們採用絕氣推進系統(AIP),可在無需獲取外部氧氣供柴油主機運轉的情況下,更長時間地潛航,且搭載反魚雷系統、魚雷及反艦飛彈,可執行反水面、反潛、情蒐、布雷及區域監看任務。

