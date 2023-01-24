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印度柴電潛艦服役 提升印度洋戰略嚇阻能力

編譯中心／綜合23日電
印度第5艘卡瓦里級柴電動力攻擊潛艦「瓦吉爾號」正式服役。(路透)
印度第5艘卡瓦里級柴電動力攻擊潛艦「瓦吉爾號」正式服役。(路透)

印度第5艘卡瓦里級（Kalvari-class）柴電動力攻擊潛艦「瓦吉爾號」（Vagir），在印度共和國日即將到來之際正式服役，提升印度在印度洋區域的戰略嚇阻能力。

中央社報導，印度將於26日慶祝共和國日，「瓦吉爾號」服役儀式23日在海軍西區司令部所在的孟買舉行，由印度海軍參謀長庫瑪（R. Hari Kumar）主持，印度國防部孟買公共關係局在推特上分享了相關照片。

庫瑪致詞時形容瓦吉爾號擁有強大武器系統及先進匿蹤技術，將有效嚇阻任何敵對力量。

瓦吉爾號的艦名承襲於1973年至2001年服役的同名潛艦，意為沙魚（sandfish）。它也是印度短短兩年間第3艘服役的潛艦，而印度海軍希望能在2047年達成完全自主建造的能力。

印度2005年推出「75號計畫」（Project 75）專案，在法國技術協助下，由印度國營馬札岡船塢公司（Mazagon Dock）以法國「鮋魚級」為基礎，建造6艘柴電動力攻擊潛艦。

「75號計畫」的首艦卡瓦里（意為虎鯊）號於2017年12月服役，瓦吉爾號則是第5艦，最後一艘預定明年4月服役，印度海軍有時稱這一系列的潛艦為「鮋魚級」，有時則稱為「卡瓦里級」。

根據印度媒體報導，「卡瓦里級」攻擊潛艦長約220英呎、高40英呎，浮出水面時最快航速11節，潛水時可達20節，在水面最遠航程1萬2000公里、潛水時最遠航程1020公里。

它們採用絕氣推進系統（AIP），可在無需獲取外部氧氣供柴油主機運轉的情況下，更長時間地潛航，且搭載反魚雷系統、魚雷及反艦飛彈，可執行反水面、反潛、情蒐、布雷及區域監看任務。

印度 國防部 2023

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