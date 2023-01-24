-30℃ 阿富汗嚴寒2周至少104亡 包含婦女及孩童

阿富汗寒害至少造成104人死。( 歐新社)

阿富汗 政府23日證實，過去兩周以來國內各地天氣嚴寒且降下大雪，造成至少104人死亡，其中包含婦女及孩童。

中央社報導，阿富汗政府自然災害管理和人道事務部發言人拉希米（Shafiullah Rahimi）向媒體表示，這些死亡通報來自塔喀省（Takhar）、巴達克珊省（Badakhshan）、寧羅茲省（Nimroz）、坎達哈省（Kandahar）等省份。

在缺乏供暖系統、經濟不景氣的阿富汗，民眾經常燒煤炭、木材或液化瓦斯來取暖，但在許多情況下，常發生瓦斯外洩或一氧化碳中毒而造成奪命悲劇。

從本月的第一周以來，嚴寒天氣和降雪 席捲阿富汗國內大部分地區，一些省份的氣溫甚至降到攝氏零下30度。

巴基斯坦 3個月內2度大停電

此外，在阿富汗一旁的巴基斯坦23日國家電網出現重大故障，導致數以百萬計的人在三個月內第二度無電可用。這也凸顯出這個負債累累國家基礎設施不良的問題。

巴基斯坦電力部長達塔吉（Khurrum Dastagir）表示，停電的原因是電網南部的電壓突波過大，影響整個網絡。

達塔吉說，在工廠、醫院和學校通報斷電後將近六個小時，從北到南的供電正逐漸恢復，預計電網可在當地時間晚間10時之前全面運行。他說，「我們正盡最大努力，在晚間10時之前全面恢復供電」。

發生於去年10月的上次大停電也經過數小時才恢復供電。電力部一位高階官員將本次以及過往的停電歸咎於老化的電網。

這名不願透露姓名的官員表示，「電網系統存在潛在弱點。發電機離負載中心太遠，輸電線路太長且容量不足。」