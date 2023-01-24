我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

-30℃ 阿富汗嚴寒2周至少104亡 包含婦女及孩童

編譯中心／綜合23日電
阿富汗寒害至少造成104人死。( 歐新社)
阿富汗寒害至少造成104人死。( 歐新社)

阿富汗政府23日證實，過去兩周以來國內各地天氣嚴寒且降下大雪，造成至少104人死亡，其中包含婦女及孩童。

中央社報導，阿富汗政府自然災害管理和人道事務部發言人拉希米（Shafiullah Rahimi）向媒體表示，這些死亡通報來自塔喀省（Takhar）、巴達克珊省（Badakhshan）、寧羅茲省（Nimroz）、坎達哈省（Kandahar）等省份。

在缺乏供暖系統、經濟不景氣的阿富汗，民眾經常燒煤炭、木材或液化瓦斯來取暖，但在許多情況下，常發生瓦斯外洩或一氧化碳中毒而造成奪命悲劇。

從本月的第一周以來，嚴寒天氣和降雪席捲阿富汗國內大部分地區，一些省份的氣溫甚至降到攝氏零下30度。

巴基斯坦 3個月內2度大停電

此外，在阿富汗一旁的巴基斯坦23日國家電網出現重大故障，導致數以百萬計的人在三個月內第二度無電可用。這也凸顯出這個負債累累國家基礎設施不良的問題。

巴基斯坦電力部長達塔吉（Khurrum Dastagir）表示，停電的原因是電網南部的電壓突波過大，影響整個網絡。

達塔吉說，在工廠、醫院和學校通報斷電後將近六個小時，從北到南的供電正逐漸恢復，預計電網可在當地時間晚間10時之前全面運行。他說，「我們正盡最大努力，在晚間10時之前全面恢復供電」。

發生於去年10月的上次大停電也經過數小時才恢復供電。電力部一位高階官員將本次以及過往的停電歸咎於老化的電網。

這名不願透露姓名的官員表示，「電網系統存在潛在弱點。發電機離負載中心太遠，輸電線路太長且容量不足。」

阿富汗 降雪

上一則

跟進愛沙尼亞 拉脫維亞驅逐俄羅斯大使

下一則

印度柴電潛艦服役 提升印度洋戰略嚇阻能力

延伸閱讀

-30℃ 阿富汗酷寒 兩周至少凍死104人

-30℃ 阿富汗酷寒 兩周至少凍死104人
阿富汗急凍 酷寒釀78死

阿富汗急凍 酷寒釀78死
阿富汗急凍零下27度 致命酷寒釀至少78死

阿富汗急凍零下27度 致命酷寒釀至少78死
她生前挺美 阿富汗32歲前國會女議員 暗夜在家遭槍殺

她生前挺美 阿富汗32歲前國會女議員 暗夜在家遭槍殺

熱門新聞

到底應該叫中國年，還是農曆年？亞洲文化圈共有的農曆年稱呼再次引發中國及韓國網友論戰。(美聯社)

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

2023-01-21 11:05
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34
烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳。路透

拳擊教練一家天人永隔 烏克蘭黃色廚房照惹鼻酸

2023-01-17 15:06
烏克蘭副外長梅爾尼克(Andriy Melnyk)，資料照。（Twitter/@MelnykAndrij）

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

2023-01-21 05:07
印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍