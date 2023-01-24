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籲男性斥責厭女症 紐新總理：阿爾登遭可惡透頂霸凌

編譯中心／綜合23日電
即將上任的紐西蘭總理希金斯(左)22日表示，他的前任阿爾登(右)在總理任內遭到「可惡透頂」的霸凌。（美聯社）
即將上任的紐西蘭總理希金斯(左)22日表示，他的前任阿爾登(右)在總理任內遭到「可惡透頂」的霸凌。（美聯社）

BBC和彭博資訊報導，即將上任的紐西蘭總理希金斯(Chris Hipkins)22日表示，他的前任阿爾登(Jacinda Ardern)在總理任內遭到「可惡透頂」的霸凌，他呼籲男性看到厭女症行為及對女性霸凌時能挺身而出大聲斥責，並誓言要保護他的家人免於被霸凌。

阿爾登19日突然宣布辭職，理由是「油箱沒油了」。她近年遭到更頻繁的威脅，包括在YouTubed影片上，一名男子宣稱阿爾登叛國，他「有權利向總理開槍」。去年6月公布的資料顯示，阿爾登遭到的威脅在三年內增加三倍，至少有八件案子已進入司法程序。

希金斯說，少數紐西蘭人霸凌阿爾登，「這不代表我們的國家」，但男性有責任斥責厭女症。

他說，「我們常讓女性說『這樣不行，我感覺不okay』，許多女性不想這樣說。因此，我認為我們男性有責任在看到時挺身而出，大聲說這樣不okay」。

阿爾登表示，她在總理任內遭受的霸凌不是她突然辭職的原因，但前總理克拉克(Helen Clark) 說，阿爾登面對前所未見的仇恨和酸言酸語。

阿爾登在五年任內成為國際舞台上的自由派指標人物，但她也成為厭女症和人身攻擊的目標。她的嚴格防疫措施引起群眾抗議，抗議者將她的名字潔辛達(Jacinda)改成「注射疫苗辛達」(Jabcinda)，並稱她是「美麗的共產黨人」(a pretty communist)。

阿爾登宣布辭職後，福斯新聞台主持人卡森(Tucker Carlson)嘲諷她是「大牙女士」(the lady with the big teeth)。

希金斯表示，他了解他成為國家領袖之後就成為「公共財」，但他的家人不是，他希望他的子女能過正常的生活。

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