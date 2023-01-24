我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／北加州又傳槍擊案 奧克蘭晚間槍戰1死7傷

北加半月灣槍案 死者幾乎是槍手趙春利的華人同事

冬季最強寒流襲南韓 濟州機場476航班取消逾4萬人受困

編譯周辰陽／即時報導
南韓媒體報導，24日是當地農曆新年4日假期的最後一天，卻恰逢本季最強寒流來襲，導致476個預定在濟州機場起降的航班全數取消，約4萬3000人受困。（歐新社）
南韓媒體報導，24日是當地農曆新年4日假期的最後一天，卻恰逢本季最強寒流來襲，導致476個預定在濟州機場起降的航班全數取消，約4萬3000人受困。（歐新社）

南韓媒體報導，24日是當地的農曆新年4日假期最後一天，卻恰逢本季最強寒流來襲，像濟州島就發布了強風、大雪與寒流警報，導致大量航班紛紛取消。

南韓廣播公司的「KBS World」報導，隨著西北方強冷空氣南下，南韓全國24日出現了最強的寒流天氣。大韓航空（Korean Air）已決定全數取消當天排定來往於濟州島跟金浦、釜山、清州和光州的88個航班，濟州航空（Jeju Air）也取消了下午3時前起飛或抵達的40個航班。

根據南韓民航局（KOCA）轄下的濟州區域航空處（Jeju Regional Office of Aviation）與南韓機場管理公社（KAC）說法，原定於24日從濟州國際機場起飛的合計234個航班中，近7成的162個航班提前決定取消，影響約3萬名旅客。

濟州島媒體《頭條濟州》（Headlinejeju）則轉述，濟州國際機場的其餘航班最終也都停飛了。據指出，由於一大早出現大雪與強風，476個預定起降的航班全數取消，結果約43000人受困。

「KBS World」報導，南韓首都首爾白天氣溫降至零下12度，釜山則降至零下4度，全南韓大部分地區的溫度降至零下14度至零下3度，比前一天降低16至17度，湖南地區與濟州則出現降雪。隨著南韓全國大部分地區發布寒流警報，行政安全部啟動了中央災難安全對策本部，呼籲民眾格外注意安全。

南韓 機場 降雪

上一則

過年送暖不打烊 台灣第二批發電機運抵烏克蘭

下一則

北約秘書長月底訪日韓 會日相與韓防長

延伸閱讀

日本恐現10年一遇低溫 官方籲避免不必要外出

日本恐現10年一遇低溫 官方籲避免不必要外出
找回韓式料理文化失落一半 脫北CEO用美食串聯兩韓

找回韓式料理文化失落一半 脫北CEO用美食串聯兩韓
寒流來襲 三高患者注意 吃鍋只喝開鍋前20分鐘湯底

寒流來襲 三高患者注意 吃鍋只喝開鍋前20分鐘湯底
南韓本月中上旬出口下滑 晶片出口銳減逾三成

南韓本月中上旬出口下滑 晶片出口銳減逾三成

熱門新聞

到底應該叫中國年，還是農曆年？亞洲文化圈共有的農曆年稱呼再次引發中國及韓國網友論戰。(美聯社)

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

2023-01-21 11:05
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34
烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳。路透

拳擊教練一家天人永隔 烏克蘭黃色廚房照惹鼻酸

2023-01-17 15:06
烏克蘭副外長梅爾尼克(Andriy Melnyk)，資料照。（Twitter/@MelnykAndrij）

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

2023-01-21 05:07
印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12

超人氣

更多 >
他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍

他在找人 眼神險惡…赫見槍手 26歲華男勇奪槍
北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網

北加半月灣槍擊 華人農工7死3重傷 67歲趙春利落網
蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害

蒙市大屠殺死者增至11人 目擊者：馬老闆遇害
洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞

洛縣大屠殺兇手鄰居說他是好人 生前愛跳舞
他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍

他早離場 頭名死者就在他座位上…他為女伴擋彈中兩槍