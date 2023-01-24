冬季最強寒流襲南韓 濟州機場476航班取消逾4萬人受困

南韓媒體報導，24日是當地農曆新年4日假期的最後一天，卻恰逢本季最強寒流來襲，導致476個預定在濟州機場起降的航班全數取消，約4萬3000人受困。（歐新社）

南韓 媒體報導，24日是當地的農曆新年4日假期最後一天，卻恰逢本季最強寒流來襲，像濟州島就發布了強風、大雪與寒流警報，導致大量航班紛紛取消。

南韓廣播公司的「KBS World」報導，隨著西北方強冷空氣南下，南韓全國24日出現了最強的寒流天氣。大韓航空（Korean Air）已決定全數取消當天排定來往於濟州島跟金浦、釜山、清州和光州的88個航班，濟州航空（Jeju Air）也取消了下午3時前起飛或抵達的40個航班。

根據南韓民航局（KOCA）轄下的濟州區域航空處（Jeju Regional Office of Aviation）與南韓機場 管理公社（KAC）說法，原定於24日從濟州國際機場起飛的合計234個航班中，近7成的162個航班提前決定取消，影響約3萬名旅客。

濟州島媒體《頭條濟州》（Headlinejeju）則轉述，濟州國際機場的其餘航班最終也都停飛了。據指出，由於一大早出現大雪與強風，476個預定起降的航班全數取消，結果約43000人受困。

「KBS World」報導，南韓首都首爾白天氣溫降至零下12度，釜山則降至零下4度，全南韓大部分地區的溫度降至零下14度至零下3度，比前一天降低16至17度，湖南地區與濟州則出現降雪 。隨著南韓全國大部分地區發布寒流警報，行政安全部啟動了中央災難安全對策本部，呼籲民眾格外注意安全。