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過年送暖不打烊 台灣第二批發電機運抵烏克蘭

中央社／伊斯坦堡24日專電
台灣對烏克蘭提供發電機等設備，供民眾寒冬取暖。圖為第二批發電機運抵後準備拆封。（烏克蘭國會議員盧狄克辦公室提供）
台灣對烏克蘭提供發電機等設備，供民眾寒冬取暖。圖為第二批發電機運抵後準備拆封。（烏克蘭國會議員盧狄克辦公室提供）

烏克蘭國會議員盧狄克表示，基輔這幾天約零下5至10度，當地能源設施遇襲而缺電供暖之際，台灣第二批發電機運抵如及時雨，基輔民眾士氣大振；她也說，第一批發電機送達後，中國大使館來信警告。

俄羅斯持續對烏克蘭能源設施發動攻勢，造成當地多處缺乏電力，台灣捐贈的第一批發電設備於1月初運抵。烏克蘭選民之聲黨（Golos）黨魁盧狄克（Kira Rudik）昨天接受中央社電訪時表示，台灣兩台750千瓦（KW）的發電機21日送達烏克蘭。下兩批可望2月運到。

「（發電機）體積之大，必須出動兩台起重機才能取下，但民眾非常高興，現場甚至響起掌聲。發電機本週投入運作」，盧狄克說。

她也透露，第一批發電機運抵後，中國大使館來信警告：「你們永遠不該這麼做。」

盧狄克說，這場戰爭如今已經改變烏克蘭與中國的關係。中國未積極參與戰事，也沒有偏袒任何一方，「但是我們知道他們幫助俄羅斯規避制裁」，北京也未提供烏克蘭任何重大援助。

她表示，烏克蘭處境非常脆弱，政府避免惹惱中國，以免北京倒向莫斯科，使戰事更棘手。她一方面可以理解政府採取這種策略的原因，但她不在政府服務，是在野黨領袖，並堅信「不該激怒俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）或中國」的想法已證明不可行。

談到眼前的戰事，盧狄克說，根據國際情報，俄羅斯計劃春季發動大規模攻勢，烏克蘭部隊正竭力做好準備，其他國家如果提供武器，烏克蘭就能反擊。

基輔方面，她指出，俄軍幾乎週週來襲，上週飛彈攻擊仍讓人餘悸猶存，當時45人在自家喪生，包括6名兒童。這樣的攻勢每天都可能發生，烏克蘭人因此珍惜生命中的每一刻。

「沒有電仍可生存，沒有水或暖氣就無法存活，台灣提供的發電機讓烏克蘭人士氣大振…也讓烏克蘭知道在這場戰事中並非孤軍奮戰。」

中華民國外交部1月初表示，已規劃約200萬美元，將持續協助烏克蘭前線城市購買所需要的發電機與供暖設備。

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