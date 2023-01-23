影射莫迪 印度封鎖BBC紀錄片連結 描述20年前古茶拉底省暴動

印度總理莫迪。(美聯社)

英國 廣播公司（BBC）有關印度 總理莫迪（Narendra Modi）的最新紀錄片引發爭議，印度媒體報導，印度資訊暨廣播部已下令在印度運作的社群網站 ，封鎖此片的相關連結。

BBC紀錄片「印度：莫迪問題」（India: The Modi Question），內容涉及2002年印度古茶拉底省（Gujarat）的暴動以及地方政府的因應措施，當時莫迪是古茶拉底省的首席部長，也就是俗稱的省長。

多家印度媒體22日引述匿名官員說，資訊暨廣播部20日已動用緊急權力，下令YouTube和推特等社群網站封鎖這部紀錄片的連結。

爭議紀錄片上集已於18日在英國播出，印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）隔日形容這部紀錄片為「意在毀譽的宣傳品」，內容有欠公允且反映出殖民思維。

2002年古茶拉底省暴動源起於載有印度教朝聖者的列車失火，59名朝聖者受困車廂而喪生，激進印度教徒指稱火災與當地穆斯林有關，進而引爆兩教信徒之間的衝突，超過1000人死亡。

這部紀錄片引述英國政府檔案聲稱，古茶拉底省暴動帶有政治動機，意在「清洗印度教徒聚集區的穆斯林」，並指控莫迪與事件有直接關聯；印度最高法院指派的調查小組，數年前則已判定莫迪並未指使暴動，地方政府當時已盡到最大努力控制秩序。

印度執政黨印度人民黨（BJP）質疑BBC為何在事隔20多年後炒冷飯，反對陣營則譴責印度政府進行新聞審查及限制言論。