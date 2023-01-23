以色列新政府不到1個月 內唐雅胡開除有前科閣員
以色列總理內唐雅胡（Benjamin Netanyahu）22日遵循最高法院的裁決，開除有犯罪前科的內政暨衛生部長戴瑞（Aryeh Deri），但內唐雅胡仍尋求推動爭議性的司法改革，而這些改革將遏制最高法院的權力。
內唐雅胡在2022年12月29日獲以色列總統授權組閣成立新政府。根據官方紀錄，內唐雅胡在內閣例會上告訴戴瑞，他已被解除內政暨衛生部長一職，但他矢言將找尋「所有的法律工具」，俾以在日後保住戴瑞的公職。
戴瑞的親信塞里（Barak Seri）22日稍早告訴以色列軍方電台（Army Radio），戴瑞領導的極端正統宗教性政黨神諭黨（Shas）仍是聯合政府成員，這個職務將保留給黨內其他成員。
以色列最高法院上周以戴瑞2022年被判稅務詐欺罪為由，下令內唐雅胡開革戴瑞。
內唐雅胡在內閣聲明中對最高法院的判決深表「遺憾」，認為這項判決「漠視公眾意志」。
這項判決引發以色列國內對於內唐雅胡改革計畫的激烈辯論，同時全國各地也爆發不滿改革計畫的抗議。
內唐雅胡堅稱，這些改革計畫將恢復政府各部門之間的平衡，但批評人士抨擊此舉將破壞司法獨立性。
上一則
讓巴西重返世界舞台 魯拉上任後火速展開海外行
下一則
FB留言