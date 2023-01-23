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紐西蘭 首位太平島原民任副總理

編譯中心／綜合22日電
紐西蘭新任總理希金斯(左)和副總理賽普洛尼(右)22日舉行聯合記者會。(美聯社)
紐西蘭新任總理希金斯(左)和副總理賽普洛尼(右)22日舉行聯合記者會。(美聯社)

紐西蘭執政黨工黨黨團22日投票選出希金斯（Chris Hipkins）為新任總理，接替19日突然宣布請辭的現任總理阿爾登（Jacinda Ardern)。紐西蘭也將有首位太平洋島原住民（Pasifika）副總理卡梅爾·塞普洛尼（Carmel Sepuloni），她為東加裔的現任社會發展部部長。

紐西蘭國家廣播電台（Radio New Zealand）報導，執政工黨選出由希金斯接替阿爾登出任黨魁，成為紐西蘭第41任總理。

路透報導，44歲的希金斯是工黨（Labour Party）唯一提名人選，國會黨團64位議員22日開會確認大多只是走程序而已。

阿爾登是在19日無預警宣布請辭。

希金斯確認出線後說：「這是我人生最大的榮幸，也是最大的責任。」他說：「面對前方的挑戰，我充滿幹勁、情緒激昂。」

希金斯在新冠病毒大流行期間抗疫有成，能力備受肯定，在阿爾登內閣其他首長焦頭爛額之際，他總能為阿爾登排憂解難。

希金斯於2008年首次當選議員，並以因應新冠疫情而成為家喻戶曉人物。他2020年7月獲任命為衛生部長，同年年底出任因應新冠的部長。

希金斯選定賽普洛尼出任副總理。

46歲的塞普洛尼具有薩摩亞、東加和歐洲血統，定居奧克蘭。她目前是多個部會的首長，包括社會發展、就業、藝術文化及遺產。

希金斯正式接任總理之前，阿爾登必須先向國王查理三世（King Charles III）在紐西蘭的代理人、總督基羅（Cindy Kiro）遞交辭呈。之後，基羅將任命希金斯出任總理，接著希金斯宣誓就職。

東加 原住民 查理三世

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