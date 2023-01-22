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FT：巴西與阿根廷本周開始準備推共同貨幣

編譯林聰毅／綜合外電
FT報導，巴西和阿根廷本周將宣布兩國正展開共同貨幣的準備工作，最終可能建立世界第二大貨幣集團。圖為阿根庭披索。（路透）
FT報導，巴西和阿根廷本周將宣布兩國正展開共同貨幣的準備工作，最終可能建立世界第二大貨幣集團。圖為阿根庭披索。（路透）

英國金融時報（FT）報導，巴西和阿根廷本周將將在布宜諾斯艾利斯舉行的峰會上，宣布兩國正展開共同貨幣的準備工作，並將邀請其他拉丁美洲國家加入，最終可能建立世界第二大貨幣集團。

報導引述官員的談話指出，最初的重點將放在巴西建議稱之為「sur」（南方）的新貨幣如何促進區域貿易，並且降低對美元的依賴。這種新貨幣最初將與巴西里亞爾和阿根廷披索並行運作。

阿根廷經濟部長馬薩（Sergio Massa）說：「將會有…一項決定，開始研究共同貨幣所需的各種因素，包括從財政議題到經濟規模和央行角色等所有問題。」他並表示：「這將是一項貿易整合機制的研究，」 「我不想製造任何錯誤的期望…，這是拉丁美洲必須走的漫長道路鎮的第一步。」

馬薩說，這個倡議最初是一項雙邊計畫，將向其他拉丁美洲國家提議，「就是阿根廷和巴西邀請此地區的其他國家」。

FT估計，涵蓋整個拉美貨幣聯盟的國內生產毛額（GDP），將占全球GDP的5%左右。若以美元計算，舉世最大的貨幣聯盟歐元區GDP約占全球的14%。

其他貨幣集團包括一些非洲國家使用並釘住歐元的非洲法郎（CFA franc），以及東加勒比海幣(East Caribbean Dollar)。 然而，這些只占全球經濟產出的很小一部分。sur計畫可能需很多年才能實現，馬薩指出，歐洲花了35年時間才催生出歐元。

巴西總統魯拉周日（22日）晚上展開訪問阿根廷形成，屆時將發表正式聲明。知情官員表示，巴西和阿根廷在過去幾年討論過共同貨幣問題，但因巴西央行反對而談判失敗。如今兩國都由左派領導人執政，為共同貨幣提供更強的政治支持。

貨幣 巴西 央行

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