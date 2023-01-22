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入北約添難度…瑞典准燒可蘭經 土耳其怒拒防長來訪

編譯中心／綜合21日電
瑞典准抗議人士燒可蘭經後，土耳其抗議者在瑞典總領事館前焚燒瑞典國旗。（Getty Images）
瑞典准抗議人士燒可蘭經後，土耳其抗議者在瑞典總領事館前焚燒瑞典國旗。（Getty Images）

繼日前「厄多安人偶」倒吊瑞典街頭事件引發兩國外交風波，雙邊今天再生齟齬。土耳其國防部長21日表示，瑞典防長原訂的訪問不會如期舉行，因為瑞典持續允許針對土耳其且「令人作嘔」的示威活動。

瑞典國防部長強生（Pal Jonson）原定27日造訪土耳其，爭取土耳其支持瑞典加入北約（NATO）。然而，瑞典這周末將舉行數場示威活動，丹麥極右翼政黨黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）獲准在土耳其駐斯德哥爾摩大使館外焚燒可蘭經。

土耳其國防部長艾卡（Hulusi Akar）21日表示，瑞典政府批准於斯德哥爾摩的抗議活動後，瑞典國防部長原擬訪問土國的計畫已被取消，因為這次訪問已不具任何重要性或意義。

繼日前「厄多安人偶」倒吊街頭事件引發瑞典與土耳其的外交風波後，雙邊再生風波。圖為...
繼日前「厄多安人偶」倒吊街頭事件引發瑞典與土耳其的外交風波後，雙邊再生風波。圖為土耳其總統厄多安。(美聯社)

艾卡指出，他與土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）討論了瑞典對土耳其的抗議活動缺乏措施，並已於烏克蘭防衛聯絡小組會議期間向瑞典國防部長表達立場。

土耳其與瑞典的關係因為庫德族議題頻生事端，也牽動瑞典和芬蘭於去年2月下旬的烏克蘭戰爭後加入北約。如今北約30個成員國中已有28國批准通過兩國申請案，土耳其指責兩國庇護非法的庫德工人黨（PKK）成員而遲遲未放行。

瑞典庫德族團體羅賈瓦委員會（Rojava Committee）11日在社群媒體推特發布一段影片，內容可見斯德哥爾摩市政府外一盞路燈上吊掛厄多安人偶。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）隨後透過推特滅火，寫道：「將一位民選總統假扮成人偶在市政府外被處決，令人憎惡。」

這顯然不足平息土耳其怒火；土耳其取消瑞典國會議長諾倫（Andreas Norlen）原訂訪問安卡拉的行程，諾倫後來改訪問芬蘭赫爾辛基。

芬蘭國會議長范哈能（Matti Vanhanen）在與諾倫召開的聯合記者會上表示：「我們要強調，我們在芬蘭和瑞典都擁有言論自由，無法加以管制。」

瑞典 國防部 北約

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