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秘魯示威延燒關閉馬丘比丘 數百遊客受困

編譯中心／綜合21日電
秘魯示威延燒，政府宣布關閉旅遊聖地馬丘比丘，圖為當地的庫斯科國際機場有警察巡守。（Getty Images）
秘魯示威延燒，政府宣布關閉旅遊聖地馬丘比丘，圖為當地的庫斯科國際機場有警察巡守。（Getty Images）

秘魯文化部今天宣布，反政府示威活動延燒之際，當局已關閉全球知名旅遊景點馬丘比丘（Machu Picchu），此舉導致數百名遊客在這場致命動亂中受困在這座印加古城附近。

中央社引述外媒報導，要求秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）下台的示威活動自去年12月初爆發迄今，已造成46人死亡，有45人是抗議民眾，1人是警察。事件促使政府在遭受暴力攻擊的地區宣布緊急狀態

當局今天宣布，該國南部爆發示威活動後，又有1名抗議者身亡。在今天正式關閉馬丘比丘之前，由於鐵路被示威民眾破壞，前往該地點的鐵路服務已被迫中斷。

目前至少有400名遊客，包括300名外國人，被困在遺址山腳下的熱水鎮（Aguas Calientes），正等待撤離。旅遊和商務部長埃爾格羅（Luis Fernando Helguero）20日表示，受困遊客「無法離開，因為鐵路的多個路段遭到破壞。」

文化部透過聲明稱，「鑒於社會形勢並為保護遊客安全，已下令關閉印加古道網絡和馬丘比丘建築。」

一名智利籍遊客同日告訴法新社，「我們不知道火車是否會來接我們。這裡所有的遊客都在排隊登記以進行疏散。」

抗議民眾正試圖繼續向政府施壓，無視目前覆蓋該國近1/3國土的緊急狀態。

緊急狀態 警察 商務部

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