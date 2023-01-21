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讓巴西重返世界舞台 魯拉上任後火速展開海外行

中央社／巴西利亞22日綜合外電報導
巴西總統魯拉展開首次海外行，欲以最快行動實踐他把巴西帶回國際舞台的計畫。（Getty Images）
巴西總統魯拉展開首次海外行，欲以最快行動實踐他把巴西帶回國際舞台的計畫。（Getty Images）

儘管宣誓就任巴西總統才短短數星期，且首都巴西利亞剛爆發大規模暴力事件，總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天即展開首次海外行，欲以最快行動實踐他把巴西帶回國際舞台的計畫。

法新社報導，魯拉將延續巴西歷年總統的慣例，首站將先造訪阿根廷。這麼做除了維持一貫傳統，也將讓魯拉得以會見他最可靠的盟友、總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez），並在拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（CELAC）峰會與區域領袖齊聚一堂。

里約熱內盧宗座大學（Pontifical University）外交關係專家艾梅達（Joao Daniel Almeida）告訴法新社，魯拉的優先要務是「重新聯繫拉丁美洲」，以改善先前巴西與地區鄰國「遭擱置次要」的關係。

魯拉今天抵達阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），隔天會見費南德茲。巴西外交部表示，兩位領袖預計將討論貿易、科學、技術以及國防等議題。

魯拉接著於24日前往烏拉圭，與立場中間偏右的總統拉卡耶（Luis Lacalle Pou）會面。

艾梅達說，魯拉希望將「區域經濟合作」議題擺在第一位。

而拉丁美洲只是魯拉國際發展的第一階段。接下來，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）預計1月30日訪問巴西；而魯拉也將於2月10日前往美國華府拜會總統拜登（Joe Biden）。

巴西 拜登 蕭茲

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