紐西蘭國總理職 將由44歲教長希普金斯擔任

現任教育和警察部長的希普金斯，將成為紐西蘭新任總理。(美聯社)

紐西蘭的工黨21日指出，新冠疫情 期間曾任防疫 部長、現任教育和警察部長的希普金斯（Chris Hipkins），將接替阿爾登（Jacinda Ardern）成為新任總理。

根據工黨聲明，44歲的希普金斯是其他國會議員唯一提名的候選人，將成為紐西蘭第41任總理，但須經過22日黨團會議的正式認可。

阿爾登19日表示，她「已無餘力」繼續領導紐西蘭，將卸下總理職務，不會尋求連任。沒有其他候選人與希普金斯競爭，顯示工黨議員一致支持希普金斯，以避免冗長競選和出現不團結的跡象。

希普金斯只有八個多月的任期就要面臨大選，而工黨的民調 一直沒有起色。20日公布的新民調顯示，工黨支持率降至31.7%，在野黨紐西蘭國家黨（New Zealand National Party）支持率則為37.2%。

希普金斯在新冠疫情期間知名度大增，當時出任防疫部長，擔起危機管理的角色。但他和其他自由派人士一直處在阿爾登的陰影下，後者展現新的領導方式，成為全球左派的偶像。

阿爾登19日無預警宣布請辭，自認油箱沒有足夠的油，繼續帶領國家前進下個五年，20日被追問目前心情時，她表示「不後悔」，且情緒已從悲傷到如釋重負。

針對媒體提問朝野間「厭女情緒」是否是促成她決定請辭的原因之一，阿爾登駁斥並稱，「要向擔任領導階級的女性，以及考慮日後成為領導高層的女孩們傳達一項訊息」，即是「妳可以擁有一個家庭並同時勝任這些角色」，強調「妳可以以自己的風格來領導眾人」。