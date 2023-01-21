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馬克宏推延後退休 法百萬人上街怒吼

編譯羅方妤／綜合20日電
法國巴黎民眾19日在共和廣場罷工示威，高呼「不想做到死」，抗議政府年改。（路透）
法國巴黎民眾19日在共和廣場罷工示威，高呼「不想做到死」，抗議政府年改。（路透）

法國街頭19日出現百萬人潮抗議年金改革，全國共發生200多起抗議，群眾高呼：「在得關節炎前退休」、「不想做到死」等口號。當天跑去西班牙的法國總統馬克宏，仍不為所動。

馬克宏提案將法定退休年齡從62歲延後至64歲，儘管跟絕大多數已開發國家相比仍偏低，但民調顯示2/3的民眾拒絕買帳。

全國性罷工行動涉及運輸、學校、石油能源及醫院等各行業。受罷工影響，公共交通嚴重受阻，巴黎多條地鐵路線停駛，飛機航班也受影響。警方派出1萬人在各地維持秩序，巴黎就有3500名警力，應付8萬名示威者，共44人因涉及武器和暴力被捕。

2018至2019年間，馬克宏第一任時抗議物價飆漲而上街的「黃背心」成員也重出江湖，主張法定退休年齡應降回60歲。

在成功組織第一波抗議行動後，8大工會19日晚間宣布，1月31日將舉行新的罷工抗議行動，迫使政府讓步。許多觀察家相信，百萬民眾抗議潮將是馬克宏總統任期的關鍵時刻。

法國是全球數一數二「早退」的國家。無論是內政部估計的112萬或者工會宣稱的200萬，19日抗議潮的規模為2010年時任總統的沙克吉將退休年齡從60歲延至62歲後，最大的一次，示威者政治光譜從極左到極右。

馬克宏政府主張，讓年金制度達到收支平衡的唯一方法是讓民眾工作更久。法國勞工和雇主強制繳納的薪資稅被用來支應國家退休金，但隨著平均餘命延長，2000年，1名退休者的年金有2.1名勞工所繳的費用支應，2020年提撥者只剩下1.7人。

法國勞工部估計，延後退休年齡兩年並延長年金繳費期，會使年金繳款金額每年增加177億歐元（約192億美元），讓系統在2027年前達成收支平衡。

然而，工會領袖主張，針對百萬富翁和其獲得的股息課稅，是支應當前退休金系統更有效的方法。

退休金 馬克宏 勞工部

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