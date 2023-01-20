我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登與白宮幕僚不談密件68天 原來是這原因

1.2萬人將被裁 Google母公司宣布裁員

相隔7年 美菲將恢復外交、國防2+2會談

編譯茅毅／即時報導
美國國務院東亞與太平洋事務助卿康達（右）和菲律賓外交部「雙邊關係與東協事務」次長拉札羅，20日在馬尼拉舉行美菲定期的雙邊戰略會談後，聯袂召開記者會。（Getty Images）
美國國務院東亞與太平洋事務助卿康達（右）和菲律賓外交部「雙邊關係與東協事務」次長拉札羅，20日在馬尼拉舉行美菲定期的雙邊戰略會談後，聯袂召開記者會。（Getty Images）

美國和菲律賓20日在馬尼拉舉行「雙邊戰略對話」，同意致力恢復兩國外交、國防首長2加2會談。路透引述1名菲律賓官員報導，時間可能在今年上半年、地點在華府。1名以上的相關人士則對日本經濟新聞說，美菲已協調在3月前舉行，這是考慮到因應南海及台灣等地「有事」的想定狀況，急於擬定美菲在國防上的相關指引。華府欲將國防合作擴大到菲律賓，強化美國對中國的「整合嚇阻」（integrated deterrence）。

美菲已締結歷史悠久的共同防禦條約和各項協定，能夠讓數千名美軍在菲律賓境內與菲軍進行聯合演習，甚至是實彈訓練、兩棲突擊及反恐訓練。但在2016年6月至2022年6月前菲律賓總統杜特蒂任內，馬尼拉曾揚言退出美菲同盟、靠攏北京。

美國國務院東亞與太平洋事務助卿康達（Daniel Kritenbrink）在20日美菲對話後召開的記者會中說，美菲同盟「堅若磐石」，逾75年來為印太地區的和平穩定做出貢獻，而且今後幾年重要性會有增無減。

路透報導認為，20日的對話，凸顯美菲推動恢復因杜特蒂而緊繃的雙邊關係。在杜特蒂及現任總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）任內均擔任菲律賓駐美國大使的羅慕德斯表示，馬可仕2022年6月就任後，美菲關係「恢復正常、協調更良好」，包括副總統賀錦麗在內，已有數位美國高官訪菲。

杜特蒂 華府 國務院

上一則

法2024-2030年國防預算400億歐元 馬克宏：法國需準備好迎接新時代

延伸閱讀

菲總統馬可仕：美中大象打架 只有草地倒楣

菲總統馬可仕：美中大象打架 只有草地倒楣
逃稅指控獲判無罪 菲律賓和平獎得主：正義勝利

逃稅指控獲判無罪 菲律賓和平獎得主：正義勝利
菲律賓洋蔥比肉貴 機組員夾帶入境遭查辦

菲律賓洋蔥比肉貴 機組員夾帶入境遭查辦
中媒：日韓趕走中國遊客 被歧視政策反噬

中媒：日韓趕走中國遊客 被歧視政策反噬

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34
烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳。路透

拳擊教練一家天人永隔 烏克蘭黃色廚房照惹鼻酸

2023-01-17 15:06
英國哈利王子的自傳《Spare》上市後，媒體陸續抓到一些明顯的錯誤，其中之一是宣稱梅根向紐西蘭航空訂了一個根本不存在的航班跟頭等艙座位。（美聯社）

哈利在自傳提到不存在的航班 紐西蘭航空推特拿他開玩笑

2023-01-14 05:46

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽
你家網路費被多收了？那些隱藏的「附加費」有貓膩

你家網路費被多收了？那些隱藏的「附加費」有貓膩