相隔7年 美菲將恢復外交、國防2+2會談

美國國務院東亞與太平洋事務助卿康達（右）和菲律賓外交部「雙邊關係與東協事務」次長拉札羅，20日在馬尼拉舉行美菲定期的雙邊戰略會談後，聯袂召開記者會。（Getty Images）

美國和菲律賓20日在馬尼拉舉行「雙邊戰略對話」，同意致力恢復兩國外交、國防首長2加2會談。路透引述1名菲律賓官員報導，時間可能在今年上半年、地點在華府 。1名以上的相關人士則對日本經濟新聞說，美菲已協調在3月前舉行，這是考慮到因應南海及台灣等地「有事」的想定狀況，急於擬定美菲在國防上的相關指引。華府欲將國防合作擴大到菲律賓，強化美國對中國的「整合嚇阻」（integrated deterrence）。

美菲已締結歷史悠久的共同防禦條約和各項協定，能夠讓數千名美軍在菲律賓境內與菲軍進行聯合演習，甚至是實彈訓練、兩棲突擊及反恐訓練。但在2016年6月至2022年6月前菲律賓總統杜特蒂 任內，馬尼拉曾揚言退出美菲同盟、靠攏北京。

美國國務院 東亞與太平洋事務助卿康達（Daniel Kritenbrink）在20日美菲對話後召開的記者會中說，美菲同盟「堅若磐石」，逾75年來為印太地區的和平穩定做出貢獻，而且今後幾年重要性會有增無減。

路透報導認為，20日的對話，凸顯美菲推動恢復因杜特蒂而緊繃的雙邊關係。在杜特蒂及現任總統馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）任內均擔任菲律賓駐美國大使的羅慕德斯表示，馬可仕2022年6月就任後，美菲關係「恢復正常、協調更良好」，包括副總統賀錦麗在內，已有數位美國高官訪菲。