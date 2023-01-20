尹錫悅稱伊朗威脅阿聯酋 被斥「多管閒事」 兩國互召大使

圖為南韓總統尹錫悅16日在阿聯首都阿布達比的論壇活動上致詞。（路透）

南韓 總統尹錫悅日前到訪阿聯酋首都阿布達比，視察派駐當地提供訓練的南韓部隊時，一番致詞卻意外惹怒伊朗 ，最後伊朗和南韓因此相互召見對方大使。

路透報導，尹錫悅本周稍早對駐紮在阿聯酋首都阿布達比的南韓軍隊發表談話時說，南韓和阿聯酋的處境「非常類似」，分別面對了「敵人和最大威脅」北韓 與伊朗。這番話觸怒伊朗。南韓與伊朗的關係，原本就因伊朗在南韓的資金遭到凍結以及伊朗疑與北韓從事軍火交易，而陷入緊張。

事後尹錫悅辦公室趕緊澄清表示，尹錫悅的談話只是為了激勵南韓駐軍，但伊朗怒氣未息。據官方伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗18日召見了南韓大使尹康賢，並警告這個問題若未解決，雙邊關係恐將重新檢討。

據悉，主管法律事務的伊朗副外長納加菲（Reza Najafi）對尹康賢說，伊朗與多數鄰國保有「根深柢固的友好關係」，他形容尹錫悅的發言是「多管閒事」，「破壞了區域和平穩定」。

南韓外交部昨說，已向伊朗當局再三解釋，副外長趙賢東並召見伊朗大使沙貝斯塔里（Saeed Badamchi Shabestari），對納加菲的談話表達不滿。南韓外交部表示，納加菲「毫無根據」地宣稱，尹錫悅曾暗示將研發核武。

尹錫悅上周表示，南韓可能必須敦促美國變更戰術核武的部署位置或自行建造核武，以嚇阻北韓進犯。南韓外交部發言人任洙奭說：「我國總統的談話是要加強延申性嚇阻的威力，以對抗北韓日益升高的核武與飛彈威脅。」

尹錫悅的發言可能在國內也招致批評，在野黨國會議員指控他引起了「外交災難」；即使同黨議員也表示，他應該謹慎一些。