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印度8歲女孩出家 放棄千萬家產、珠寶商繼承權

編譯中心／綜合19日電
印度8歲女童戴凡希（Devanshi Sanghvi）換上樸素的全白長袍，成為耆那教的女修士。（取材自推特）
印度8歲女童戴凡希（Devanshi Sanghvi）換上樸素的全白長袍，成為耆那教的女修士。（取材自推特）

印度一名出身富貴、本可繼承鑽石珠寶家族事業的8歲女孩，近日決定「放棄世俗享樂」並出家修行，同時拋棄繼承價值千萬家產，在嚴格戒律中度過一生。

中央社引述法新社報導，在本周之前，戴凡希．桑維（Devanshi Sanghvi）是印度「鑽石之城」、西部城市蘇拉特（Surat）Sanghvi and Sons珠寶公司的女繼承人。

戴凡希和家人都是耆那教信徒，這是一種古老的印度宗教，宣揚非暴力、嚴格素食主義和對所有生物的愛。根據當地媒體公布的照片，戴凡希本周參加了一場為期4天的儀式，以展開她的新使命。

印度一名出身富貴、本可繼承鑽石珠寶家族事業的8歲女孩，近日決定拋棄繼承價值18億...
印度一名出身富貴、本可繼承鑽石珠寶家族事業的8歲女孩，近日決定拋棄繼承價值18億元的家產並出家修行。（視頻截圖）

今天她乘坐了一輛大象所拉的車來到一座寺廟，她在頭髮被剃掉後，脫去原本精緻的衣服，換上一套簡單的白色棉質服裝。

一名觀看儀式的目擊者說，在蘇拉特的耆那教社群中，戴凡希一直以虔誠著稱，甚至在她更年幼的時候就是如此。社群表示：「戴凡希從未看過電視、電影，也從未去過購物中心和餐廳。」還有人說，這個小女孩經常出現在寺廟的儀式中。

當地媒體報導，父母說戴凡希一直渴望成為一名女尼。據說耆那教家庭有時會鼓勵孩子出家，以提高家人的社會地位。

根據印度信用評級機構ICRA的數據，戴凡希自家企業成立於1981年，淨資產高達50億盧比（約6147萬美元）。

耆那教在印度擁有超過400萬名信徒，其中許多人來自富裕的商業社區。信徒堅持嚴格的素食主義，部分僧尼還會用布遮住嘴巴，以避免不小心吞食飛蟲。耆那教也因其部分儀式引來批評，特別是極端禁食的齋戒傳統所導致的死亡事件。

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