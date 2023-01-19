任期剩不到1個月 紐總理突請辭

紐西蘭總理阿爾登在一份令人震驚的聲明中「宣布辭職」。（美聯社）

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）任期只剩不到一個月，在19日卻在一份令人震驚的聲明中「宣布辭職」，不會尋求競選連任。

衛報報導，在19日舉行的黨團年度會議上，阿爾登表示自己「油箱裡的油已經不足以完成這份工作」，並強調「是時候了」。

阿爾登在聲明中提到「我要離開這份工作了，因為這樣享有特權的角色必伴隨著責任，需要有責任知道自己什麼時候是領導的合適人選、什麼時候不是，我知道這份工作需要什麼，而我知道我的油箱裡的油已不足以公正地對待它，就這麼簡單」，「這是我一生中最充實的五年半」。

阿爾登也說，她的團隊已經準備好繼續帶領國家前進，將於10月14日舉行下屆選舉，也相信所屬的工黨能贏得大選。工黨將於本周日選出下任工黨領袖，目前仍未知接替人選將會是誰，但副總理兼財政部 長羅伯森（Grant Robertson）已表示，不會爭取工黨黨魁職位。

2017年，年僅37歲的阿爾登當選紐西蘭總理，成為世界上最年輕的女性國家領導人。在過去這些年，她帶領紐西蘭熬過新冠疫情 、2019年基督城清真寺槍擊案與懷特島火山爆發等重大事件。

據悉，阿爾登的總理任期將於今年2月7日結束。澳洲 媒體形容，阿爾登宣布這則消息時，情緒激動，強忍淚水。