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反年金改革 法國大罷工力戰馬克宏

編譯中心／綜合18日電
法或抗議年金改革，全國性罷工19日登場，總統馬克宏表示，法國人必須延後退休，年金制度才會有更可靠財務基礎。（路透）
法或抗議年金改革，全國性罷工19日登場，總統馬克宏表示，法國人必須延後退休，年金制度才會有更可靠財務基礎。（路透）

抗議年金改革，全國性罷工19日在法國登場。工會計畫運用新冠疫情引發的廣泛不滿和生活費危機，激發反彈聲量，但是相較於近30年前，工會壓迫政府回頭的實力恐今非昔比。

路透報導，工會動員明天展開全國性罷工，計畫癱瘓公共運輸、讓學校停課、拉出警戒線並且在各大城巿遊行，以抗議總統馬克宏（Emmanuel Macron）的年金改革計畫。

他們討論到喚起1995年的熱潮，當時總統席哈克（Jacques Chirac）的政府徵用塞納河（Seine River）遊船輸運通勤族上班，後來在地鐵和其他工會發動長達數週罷工後，放棄退休金改革。

但是相較於當年，工會讓歐元區第2大經濟體廣泛停擺、迫使政府幡然改圖的實力早已今非昔比。

法國罷工頻律已變低、不那麼動盪也不大成功，使得一些工會對罷工的實用性存疑。2010年和2014年年金改革也曾引發抗議，但是後來相關變革獲得接受。

總統馬克宏表示，法國人必須延後退休，年金制度才會有更可靠財務基礎。工會則認為可以從其他地方籌措財源，強調法國較早退休年齡和大方退休福利深受珍視。

法國民調機構Odoxa調查顯示，政府公布將法定退休年齡從62歲延後至64歲的計畫後，2/3受訪者認為罷工行動具有正當性。

罷工 退休金 年金改革

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