我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

伊朗處決雙重國籍前副防長 拖哈利下水

編譯周辰陽／綜合18日電
伊朗外交部17日上推特發文，利用英國哈利王子在自傳承認殺死25名神學士武裝分子，批評英方沒立場就人權問題「說教」。（路透資料照片）
伊朗外交部17日上推特發文，利用英國哈利王子在自傳承認殺死25名神學士武裝分子，批評英方沒立場就人權問題「說教」。（路透資料照片）

伊朗日前處決了被控為英國對外情報機構從事間諜行為的前副防長阿克巴里（Alireza Akbari），17日更拿英國哈利王子承認殺死25名神學士武裝分子的事情試圖開脫，稱英方沒立場就人權問題「說教」。

此前新聞報導，阿克巴里擁有伊朗及英國雙重國籍，擔任過國防部副部長和戰略研究所所長，也曾跟聯合國觀察員合作，領導執行1988年的兩伊戰爭停火協議，卻因被控從事間諜活動而於2009年跟2019年兩度被捕，並在日前遭判死刑。儘管英方曾呼籲停止處決與要求放人，伊朗司法部門媒體14日發布了的阿克巴里被處絞刑的消息，導致兩國爭端不斷升級。

每日電訊報17日報導，伊朗外交部在官方推特帳號發文，利用哈利王子在自傳《Spare》坦言自己在阿富汗出勤時殺死了25名神學士武裝分子的回憶批評英國，稱「王室成員將殺死25名無辜民眾視為拿走棋子且沒有悔意的英國政權，以及那些對此戰爭罪行視而不見的人，都沒資格在人權向他人說教」。

推特連結：https://twitter.com/IRIMFA_EN/status/1615182547666833409

英國首相蘇納克的官方發言人被問到伊朗引用哈利自傳內容時表示，不會將兩個不同的議題混為一談。

此外，阿富汗神學士政權去年底下令，禁止女性在非政府組織（NGO）工作，阿富汗境內的NGO大多停止運作以示抗議。如今，國際關懷協會（CARE）、拯救兒童基金會（Save the Children） 與國際救援委員會（ IRC）已重啟部分救援，原因是神學士政權保證非政府組織的衛生部門可以雇用女性員工。但神學士仍沒有允許女性從事非政府組織的其他工作。

擁有伊朗及英國雙重國籍的阿克巴里擔任過伊朗國防部副部長和戰略研究所所長，卻於20...
擁有伊朗及英國雙重國籍的阿克巴里擔任過伊朗國防部副部長和戰略研究所所長，卻於2019年因從事間諜活動而被捕。伊朗司法部門日前宣布他已被處死。（歐新社資料照片）

英國 伊朗 神學士

上一則

反年金改革 法國大罷工力戰馬克宏

下一則

烏克蘭直升機墜幼園 多名高官亡…共奪18命

延伸閱讀

哈利自傳認殺25神學士 成伊朗開脫處決間諜前高官理由

哈利自傳認殺25神學士 成伊朗開脫處決間諜前高官理由
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
為妻子鬧得不可開交 哈利、威廉或面對面解心結

為妻子鬧得不可開交 哈利、威廉或面對面解心結
哈利與王室和解？英媒：查理三世加冕前有機會

哈利與王室和解？英媒：查理三世加冕前有機會

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34
烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳。路透

拳擊教練一家天人永隔 烏克蘭黃色廚房照惹鼻酸

2023-01-17 15:06
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚