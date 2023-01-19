伊朗處決雙重國籍前副防長 拖哈利下水
伊朗日前處決了被控為英國對外情報機構從事間諜行為的前副防長阿克巴里（Alireza Akbari），17日更拿英國哈利王子承認殺死25名神學士武裝分子的事情試圖開脫，稱英方沒立場就人權問題「說教」。
此前新聞報導，阿克巴里擁有伊朗及英國雙重國籍，擔任過國防部副部長和戰略研究所所長，也曾跟聯合國觀察員合作，領導執行1988年的兩伊戰爭停火協議，卻因被控從事間諜活動而於2009年跟2019年兩度被捕，並在日前遭判死刑。儘管英方曾呼籲停止處決與要求放人，伊朗司法部門媒體14日發布了的阿克巴里被處絞刑的消息，導致兩國爭端不斷升級。
每日電訊報17日報導，伊朗外交部在官方推特帳號發文，利用哈利王子在自傳《Spare》坦言自己在阿富汗出勤時殺死了25名神學士武裝分子的回憶批評英國，稱「王室成員將殺死25名無辜民眾視為拿走棋子且沒有悔意的英國政權，以及那些對此戰爭罪行視而不見的人，都沒資格在人權向他人說教」。
推特連結：https://twitter.com/IRIMFA_EN/status/1615182547666833409
英國首相蘇納克的官方發言人被問到伊朗引用哈利自傳內容時表示，不會將兩個不同的議題混為一談。
此外，阿富汗神學士政權去年底下令，禁止女性在非政府組織（NGO）工作，阿富汗境內的NGO大多停止運作以示抗議。如今，國際關懷協會（CARE）、拯救兒童基金會（Save the Children） 與國際救援委員會（ IRC）已重啟部分救援，原因是神學士政權保證非政府組織的衛生部門可以雇用女性員工。但神學士仍沒有允許女性從事非政府組織的其他工作。
上一則
反年金改革 法國大罷工力戰馬克宏
下一則
FB留言