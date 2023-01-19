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美援烏 搬出貯放以色列30萬炮彈

編譯潘勛／綜合18日電
美國將貯放以色列的龐大軍火轉移給烏克蘭；圖為烏軍使用美製M777榴砲。（路透）
美國將貯放以色列的龐大軍火轉移給烏克蘭；圖為烏軍使用美製M777榴砲。（路透）

美國及以色列官員表示，五角大廈正在撥用貯放在以色列的30萬枚155毫米砲彈轉給烏克蘭，供基輔當局與俄軍作戰之用；以色列官員原本擔憂，動用當地的彈藥，恐傷及與俄國關係。

紐約時報報導，這批軍火有武器及彈藥，五角大廈儲放是想供中東衝突之用；美國也准許以色列在緊急狀態得取用這個軍火庫。

俄國侵烏戰爭已變成大炮對轟的消耗戰，俄、烏雙方每天要打數千枚炮彈；烏國部隊蘇聯時代的軍火庫存已消耗殆盡，大致上轉用美國及西方盟國捐贈的火炮。

軍事分析家指出，對烏軍及俄軍皆然，火炮構成地面戰的火力骨幹，戰爭的結果或許端賴哪一方彈藥先用光。美國炮彈庫存枯竭，美方軍火承包商還沒有能力跟上烏國戰場消耗的步調，五角大廈已轉向兩個炮彈替代來源，以填補目前缺口：一在南韓，另一在以色列；目前使用在烏國的炮彈數量尚未公布。

由兩地軍火庫運出數十萬枚炮彈以協助維繫烏國戰力，此事說明美國的軍工業根基之極限，還有兩大盟國外交上很明智；南韓及以色列都曾公開宣布，不提供致命的軍火援助給烏克蘭。

以色列一直拒絕供應武器給烏克蘭，害怕損及與莫斯科的關係，一開始還對五角大廈若取用以色列軍火庫的彈藥表示關切，生怕看來勾連在武裝烏克蘭一事。美、以官員表示，打算運往烏國的30萬發炮彈，約半數已運到歐洲，最後將透過波蘭送到烏國。

以色列 五角大廈 烏克蘭

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