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逃稅指控獲判無罪 菲律賓和平獎得主：正義勝利

編譯中心／綜合17日電

曾獲諾貝爾和平獎的菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）及她創辦的新聞網站Rappler，18日獲法官裁定4項逃稅指控無罪，讓瑞薩在這場她形容為騷擾模式一環的案件中拿下一勝。

瑞薩2021年與俄羅斯「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）同獲諾貝爾和平獎殊榮；她同時也是Rappler負責人，這個新聞網站素以深度報導、嚴厲批評前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）殘暴掃蕩非法毒品政策而聞名。

中央社綜合路透和法新社報導，瑞薩今天在裁決出爐後表示，「這項無罪結果不僅僅給Rappler，也是給每一個遭不公正指控的菲律賓人的」，她並形容這是正義與真理的勝利。

她說：「這些指控…有政治動機…是無恥濫權。」

瑞薩逃稅罪名雖獲判無罪，但仍有其它3項刑事官司纏身，包括上訴2020年的網路誹謗定罪以及6年有期徒刑。

媒體倡議人士認為，瑞薩官司纏身是因為她勇於抨擊前總統杜特蒂、批評他發動一場奪走了數千條人命的毒品戰爭。

杜特蒂政府過去曾說，它們與瑞薩諸多案件均毫無干係。

現任菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）去年9月以行政、司法部門權力分立為由，說他不會干預瑞薩的案子。

2022年「世界新聞自由指數」（World Press Freedom Index）中，菲律賓在180個國家中排名147；而「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists）2021年「免責指數」（impunity index）則將菲律賓列為全球第7，這項指數追蹤各國媒體工作者遇害後，凶手逍遙法外、不受制裁的現象。

指數 杜特蒂 諾貝爾

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