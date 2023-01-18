澳航航班引擎故障空中求救 順利降落機場影片曝光

澳洲航空一架從紐西蘭奧克蘭飛往澳洲雪梨的航班18日遭遇機械故障後，稍早發出求救訊號（mayday call），所幸該航班已順利降落雪梨機場。（取材自推特）

澳洲 航空（Qantas）一架從奧克蘭 飛往雪梨的航班18日遭遇機械故障後，已發出求救訊號（mayday call），緊急服務部門已做出相關應對。所幸該航班已順利降落雪梨機場 。

這架編號QF144的航班18日下午自紐西蘭奧克蘭（Auckland）起飛，原定下午3時左右飛抵澳洲雪梨，但根據澳航發言人說法，該航班在距離目的地大約一小時路程時，其中一個引擎出了問題，因此發出求救訊號，所幸該班機已於當地下午3時30分左右順利降落雪梨機場。

根據澳洲航空服務局說法，當航班處於嚴重和急迫危險中並需要立即援助時，就會發出求救訊號，一旦發出呼叫，交通管制員就會向航空救援、消防和緊急服務部門發出警報，並提供如何響應的詳細資訊，並為機師提供協助。