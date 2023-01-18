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「梵谷向日葵」納粹時期被迫出售 猶太前主狀告日企討畫

編譯中心／綜合17日電
日本損保控股公司在1987年的拍賣會中，獲得荷蘭畫家梵谷（Van Gogh）畫作「向日葵」（Sunflowers）。（Getty Images）
日本損保控股公司在1987年的拍賣會中，獲得荷蘭畫家梵谷（Van Gogh）畫作「向日葵」（Sunflowers）。（Getty Images）

日本損保控股公司在1987年的拍賣會中，獲得荷蘭畫家梵谷（Van Gogh）畫作「向日葵」（Sunflowers），卻遭畫作前持有人家族在美國提告要求歸還，損保控股17日矢言捍衛所有權。

中央社引述法新社報導，梵谷的靜物油畫系列「向日葵」共有五幅，損保控股的前身「安田火災海上保險」當年在倫敦佳士得（Christie's）拍賣會上，以4000萬美元買下其中一幅，短暫登上全球最昂貴畫作的寶座。

這幅畫在損保控股位於東京的SOMPO美術館展出35年，近來卻成為法律戰的主角，爭執核心為二戰爆發前在德國的一次交易。

畫作前持有人、猶太銀行家孟德松-巴托爾迪（Paul von Mendelsohn-Bartholdy）的家族上月在伊利諾州提告，要求歸還這幅畫作，以及10多億美元的不當利得及損害賠償金。

他們主張，安田火災海上保險取得畫作時「輕率忽視它的出處，包括孟德松-巴托爾迪1934年被迫在納粹德國出售這幅畫」。

彭博報導，由於猶太人當時被剝奪財產與社會地位，孟德松-巴托爾迪不得已把畫出售。

訴狀還寫道：「損保控股透過巧妙的品牌策略，不當利用這幅畫來獲取數十億美元的不義之財。」「被告長年以來知曉這是一幅被納粹玷污的藝術作品，仍利用它作為公司象徵來賺錢。」

但損保控股17日在給法新社的聲明中捍衛畫作所有權，表示公司「明確駁斥訴狀上的不當行為指控」，且公司「打算極力捍衛對『向日葵』的所有權」。

「向日葵」並非孟德松-巴托爾迪家族希望歸還的唯一藝術作品，他們也在其他地方提出類似訴訟。華府的國家藝術博物館（National Gallery of Art）在2020年將一幅畢卡索的畫作還給他們。

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