涉貪？內鬥？首見越南國家主席「健康以外因素」引退

越南國家主席阮春福因多名下屬貪腐違規請辭，已獲批准。（路透）

越南 國家主席阮春福因多名下屬貪腐違規，17日宣布請辭並退出政治局，已獲得批准。國家主席因健康以外因素引退，是越南首見，也讓阮春福成為越南這波反貪行動中落馬的最高官員；專家分析，此事除跟打貪有關，也可能涉及政治內鬥。

越共第13屆中央委員會17日召開會議，批准阮春福辭去越南國家主席、越共中央政治局委員及國防與安全委員會主席。越通社報導，阮春福因多位政府官員違規而負起政治責任，提出辭去職務、辭去工作和退休的申請。報導指出，阮春福在領導、指導新冠肺炎疫情防控工作中做出巨大努力，取得重要成果。

然而，在新冠疫情期間，包括范平明及武德儋兩名越南副總理發生官商勾結醜聞，被控哄抬新冠試劑價格，另有三位部長違規。最終兩名副總理辭職，兩位部長和多名官員受到刑事處分。路透報導，去年有539名越共黨員因貪腐或其他違規被起訴或處分，比前一年多出五成。

法新社報導，共產越南強調謹慎穩定，政壇更迭一般為精心安排，突然去職是極不尋常的舉動。越南經濟與戰略研究中心（VESS）研究員阮克江（Nguyen Khac Giang，音譯）表示：「國家主席阮春福辭職在黨史上為前所未見之舉。」

新加坡 尤索夫伊薩東南亞 研究所（ISEAS-Yusof Ishak Institute）越南研究計畫高級研究員黎鴻協（Le Hong Hiep，音譯）表示，阮春福辭職主要跟貪腐調查有關，但不能排除他的政治對手出於政治因素，也想把他拉下台的可能性。」

阮春福出生於1954年，1982年加入越共，曾任第11至13屆越共中央政治局委員，歷任副總理及總理等職，去年4月出任越南國家主席。阮春福在擔任越南總理五年間，越南經濟成長率每年都超過6%，成為東南亞新興製造業大國，他也積極促成貿易自由化，與歐盟和太平洋多國簽訂貿易協議。

越南國會預計本周召開會議，正式免去阮春福越南國家主席的職務。路透報導，接任人選尚未確定。

新加坡東南亞研究所研究員黎洪和表示，越南這次領導階層改組若無導致政策劇烈改變，預料對經濟影響不大。不過，該所訪問學者哈晃合說，越南恐將經歷不確定期，外資可能憂心。