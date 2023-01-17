我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市庇護客超4萬「已成災難」 亞當斯籲疏往上州

5度遭毀 曼哈頓華埠壁畫被塗鴉 項目發起人花2天修復

為部屬「違規」負起政治責任 越南國家主席阮春福下台

編譯周辰陽／即時報導
越南國家主席阮春福。資料照片。（路透）
越南國家主席阮春福。資料照片。（路透）

越南國家通訊社「越南通訊社」17日報導，越南共產黨第13屆中央委員會召開會議，批准越南國家主席阮春福辭職。

據報導，越共黨中央根據黨與國家的現行規定，考慮到阮春福的個人意願，同意他辭去「中央政治局委員、越共第13屆中央委員會委員、越南社會主義共和國主席、國防與安全委員會主席等職務」。

越通社指出，阮春福2016至2021年擔任總理期間，在領導與指導新冠疫情防控工作做出巨大努力，也取得重要成果，但他要對2名副總理與3名部長在內的多名下屬幹部「違規與造成非常嚴重後果」負起政治責任。根據聲明，因為阮春福深刻意識到他對越共和人民的責任，決定提出辭去職務、工作與退休的申請。

越南最高領導人是越共中央委員會總書記，位於「四大支柱」之首，國家主席、總理與國會主席則是另外三大支柱。

此前新聞報導，越南國會5日決議，將副總理范平明和武德儋的撤職，同時批准繼任人選，象徵越南的反貪腐行動正在升級。據報2人是越南自2017年以來遭撤職的最高層級官員。越南國會並未說明他們為何遭到免職，但據信是因新冠疫情肆虐期間的哄抬試劑價格和救援包機弊案而下台。

新加坡聯合早報指出，在阮春福領導政府期間，范平明和武德儋就曾在他手下工作，兩人被免職時，就有輿論猜測他可能會辭職。據報導，阮春福辭呈須得到國會批准才能生效，越南國會將在18日召開特別會議。

越南 疫情 新加坡

上一則

無國界醫師團隊救援國際水域橡膠船上73人 控義大利拒申請臨港停泊

下一則

俄國侵烏前夕 拜登派CIA局長到基輔示警 結果碰軟釘子

延伸閱讀

共和黨籍眾院監委會主席：桑托斯若違競財法 將被逐出國會

共和黨籍眾院監委會主席：桑托斯若違競財法 將被逐出國會
越南經濟成長率12年新高 學者憂數字未反映真實狀況

越南經濟成長率12年新高 學者憂數字未反映真實狀況
《老照片說故事》越南西貢天后宮

《老照片說故事》越南西貢天后宮
兩位副總理中箭落馬 越南打貪行動持續升級

兩位副總理中箭落馬 越南打貪行動持續升級

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能
腦麻生被哈佛錄取 哭到不能自已…感動數百萬人

腦麻生被哈佛錄取 哭到不能自已…感動數百萬人