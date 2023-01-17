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尹錫悅再度放炮 險釀邦交糾紛 外交部出面滅火

編譯張佑生╱即時報導
南韓總統尹錫悅（左二）16日與阿聯總統MBZ（右三）一同視察核電廠。（Getty Images）
南韓總統尹錫悅（左二）16日與阿聯總統MBZ（右三）一同視察核電廠。（Getty Images）

韓聯社17日報導，南韓外交部17日就總統尹錫悅有關「阿聯酋之敵為伊朗」的發言表示，此言與韓伊關係無關，希望有關各方不要就此作過多解讀。

外交部當天向外交記者發送上述內容的短訊，並強調尹錫悅的有關發言旨在勉勵官兵們全力以赴地執行在阿任務。外交部表示，南韓與伊朗1962年建交以來長期保持著友好合作關係，韓政府持續發展韓伊關係的決心堅定不移。

尹錫悅15日（當地時間）前往駐紮在阿拉伯聯合大公國（阿聯酋）的韓國兄弟部隊（Akh Unit）視察，看望慰問官兵。尹錫悅發表講話表示，阿聯酋是我們的兄弟國家，阿聯酋的安全乃是我們的安全。阿聯酋之敵，即對阿方構成最大威脅的國家是伊朗，而韓國之敵是朝鮮。

外交部前一天表示，兄弟部隊由非作戰人員組成，主要執行對阿聯酋軍隊開展培訓與訓練，以及保護韓國公民等任務。分析指出，外交部強調兄弟部隊的作用意在避免尹錫悅的發言引起不必要的誤會。

尹錫悅11日聽取國安單位簡報後語出驚人表示，自主擁核也是南韓對抗北韓的選項之一，總統室12日一早趕忙澄清，白宮國安會也打臉，表示自主擁核並非南韓選項。

南韓 伊朗 白宮

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