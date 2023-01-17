印尼一中資工廠遭暴徒闖入打砸搶燒 造成多名工人死傷

印尼一家中資工廠遭暴徒闖入打砸搶燒。（觀察者網／來自社群媒體）

印尼 一家中資鎳礦加工廠遭到當地暴徒衝入打、砸、搶、燒，還造成一名中國工人和一名印尼工人喪生，多人受傷，部分設備和設施損毀，生產被迫暫停。中國駐印尼使館強烈譴責，印尼已部署500軍警確保安全。

路透當地時間16日報導，中資企業江蘇德龍鎳業有限公司旗下位于印尼蘇拉威西島的一家鎳冶煉廠，週末（14日）發生的暴力騷亂事件。

發生暴力騷亂的冶煉廠名為PT Gunbuster Nickel Industry（GNI），坐落在德龍工業園，當時少數園區外不法分子強行闖入並煽動事件，不僅打、砸、搶、燒，還造成一名中國工人和一名印尼工人喪生。

據報導，中蘇拉威西省警方發言人在一份聲明中表示，GNI工廠在當地的情況已經相對好轉，今天（17日）已經重新開始運營。這名發言人同時還分享了一段視頻，畫面中身穿灰色制服，頭戴黃色頭盔的數百名工人們騎著摩托車抵達工廠現場，而員警則把守在工廠的入口處。

印尼警方負責人16日稱，已經部署了500多名員警和軍事人員來確保該鎳冶煉廠的安全，此後還會有更多的人增援。據印尼警方的資料，GNI工廠約有1.1萬名印尼工人和1300名外籍人員。

目前，GNI工廠方面並未予以置評，但在16日的一份聲明中，該廠表示正在與警方合作，以調查此次衝突事件的具體原因。

觀察者網報導，中國駐印尼使館17日就德龍工業園近日發生的衝突事件答記者問時表示，「同印尼政府一樣，我們譴責這起暴力衝闖工業園區、造成中國和印尼員工傷亡和園區內設施損毀的惡性事件」。根據當地政府和警方介紹，少數園區外不法分子因為個人訴求的原因煽動了這起事件。

印尼鎳礦石資源豐富，過去主要以鎳礦石資源直接出口，附加值低，環境污染嚴重。德龍工業園則把鎳礦石加工為鎳鐵和不銹鋼產品，為當地創造了大量稅收、就業 和外匯收入，也得到了印尼政府的大力支持。