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秘魯爆最嚴重示威 首都延長緊急狀態

編譯中心／綜合16日電
秘魯爆發20年最嚴重的反政府示威潮。（路透）
秘魯爆發20年最嚴重的反政府示威潮。（路透）

秘魯當局已將首都利馬（Lima）和南部兩個地區緊急狀態延長一個月，當地民眾的反政府示威活動引發秘魯20年來最嚴重的暴力衝突，造成數十人傷亡。

路透報導，去年12月上旬時任秘魯左翼總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）因試圖解散國會，以行政命令替代國會立法來統治國家，而遭國會罷黜。此事引爆示威潮，秘魯當局12月中旬先宣布為期一個月的全國緊急狀態。

示威人士與安全部隊爆發暴力衝突，自去年12月上旬以來已有40多人喪生。

秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）日前簽署延長緊急狀態命令，授予警察特殊權力，並限制民眾集會自由等權利，實施地區包括利馬、南部地區庫斯科（Cusco）和普諾（Puno）。

在普諾，近半數暴力受害者已經死亡；當地的限制措施含10天宵禁。

抗議群眾14日在利馬的遊行中，高舉紅白相間的國旗和帶有黑色邊框的橫布條，以向逝者哀悼。示威人士也猛烈抨擊博魯阿爾特。博魯阿爾特13日為暴力死亡事件道歉，並要求展開調查。

民調機構易普索秘魯分公司（Ipsos Peru）15日在「秘魯21報」（Peru 21）發布本月12日至13日所做民調，顯示有71%的秘魯受訪者不贊同博魯阿爾特政府，高於去年12月調查的68%。

緊急狀態 民調 遊行

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